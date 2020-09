Granado alcança 3ª vitória seguida e abre vantagem na pontuação

Eric Granado esteve em seu melhor estilo durante a terceira etapa da Superbike Brasil, realizada neste domingo (27) no Autódromo de Interlagos. Depois de largar da pole, o piloto da Honda Racing mostrou determinação ao não hesitar em dividir as curvas do Esse do Senna com o rival Matheus Barbosa.

Os dois pilotos chegaram a se tocar no momento em que Granado definia a liderança da prova, que ocupou até o final da corrida, apesar do aperto inicial imposto pelo piloto da Kawasaki Ninja ZX-10 e também pelo atual vice-campeão Pedro Sampaio.

O editor recomenda: Granado faz terceira pole consecutiva sob forte calor em Interlagos

Daí para a frente Eric conduziu a Honda CBR 1000RR sempre de maneira arrojada, derrapando com as duas rodas e colocando a moto de lado em boa parte das freadas, com o estilo que é sua marca registrada. Na bandeirada, Eric havia aberto uma vantagem de 14s6 sobre o segundo colocado.

“O calor estava forte demais e eu estava preocupado com os pneus, mas uma das formas de você manter a concentração na corrida é justamente focar no controle da moto o tempo todo. E foi isso o que fiz”, justificou o piloto da Honda, que obteve sua terceira vitória consecutiva na Superbike, chegando a 78 pontos. Granado tem agora 18 a mais que o segundo colocado, Pedro Sampaio, atual vice-campeão da categoria e companheiro de Granado.

“Fizemos três corridas muito boas e a pontuação é resultado do trabalho que a equipe fez até aqui”, diz ele. “Foi uma ótima corrida hoje. Mas o calor, a preocupação com os pneus, a disputa apertada na largada e a certeza de que se eu vacilasse a vitória poderia escapar fizeram o dia de hoje ser bastante exigente. Esta é a minha quinta corrida consecutiva, o que também pesa em termos de desempenho."

"Então, colocando tudo isso na balança, acho que o que fizemos hoje foi muito bom. Nossa equipe está muito feliz. Mas agora eu tenho uma semana pra descansar antes de embarcar para a França no sábado que vem, onde disputo a final do Mundial de MotoE no dia 11”, concluiu Eric.

Desde o dia 30 de agosto, Granado participou de três eventos da Superbike e dois da categoria de motos elétricas. A próxima etapa da Superbike Brasil será realizada no dia 18 de outubro, novamente em Interlagos.

