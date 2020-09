O jovem piloto brasileiro Eric Granado, de 24 anos, cravou na tarde deste sábado (26) a terceira pole consecutiva na temporada 2020 do Superbike Brasil, principal categoria da motovelocidade nacional, que realiza sua terceira etapa no circuito de Interlagos, São Paulo.

Sob forte calor o piloto da equipe Honda Racing registrou a melhor volta em 1min35s609 nos 4.309 metros do circuito paulistano. Além da posição de honra no grid, o desempenho de Granado lhe garantiu o ponto extra concedido ao pole position.

A bordo de uma moto Honda CBR 1000RR, Granado cravou a pole já em sua primeira volta rápida pela pista, deixando a segunda posição para seu companheiro de equipe, Pedro Sampaio, que registrou 1min37s288.

“Foi novamente um excelente trabalho da nossa equipe em Interlagos”, elogiou Granado. “Amanhã teremos corrida com sol forte e temperatura também alta, um pouco acima dos 30oC. Vai ser um calor um pouco mais leve do que tivemos hoje no classificatório, mas também vai ser exigente em termos de desempenho, em especial para os pneus e o preparo físico dos pilotos. Mas estou confiante de que temos tudo para brigar pela ponta novamente”, resumiu.

Após as vitórias em Interlagos e Goiânia, válidas pela primeira e segunda etapas da Superbike Brasil, Eric agora soma 53 pontos na liderança da competição, contra 40 de Pedro Sampaio. O terceiro colocado é o goiano Matheus Barbosa (Kawasaki Ninja ZX-10), com 32 pontos. Eric Granado disputa o Campeonato Brasileiro de Superbike e também corre na MotoE pela equipe Avintia.

Galeria Lista Eric Granado 1 / 2 Foto de: Ricardo Santos Eric Granado 2 / 2 Foto de: Ricardo Santos

