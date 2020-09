O piloto Eric Granado deu um passo importante para consolidar sua liderança na Superbike Brasil, principal categoria de motovelocidade do país. Neste sábado (5), o piloto da Honda Racing conquistou a segunda pole position consecutiva e garantiu o direito de largar da posição de honra na prova que será disputada neste domingo, a partir das 13h15. Válida pela segunda etapa, a corrida terá transmissão pela RedeTV e no canal SuperBikeBrasil do YouTube.

O feito também deu a Granado o ponto extra concedido pelo regulamento ao pole position, fazendo o jovem piloto atingir 27 pontos na liderança, contra 20 de Pedro Sampaio, também piloto da Honda. Granado cravou a melhor volta para os 3.835 metros de extensão do traçado em 1min22s180. Sampaio larga da segunda posição.

Pole position e vencedor da primeira etapa da Superbike, disputada domingo passado em Interlagos, Eric Granado destacou as condições climáticas que a categoria tem encarado em Goiânia. “Está muito quente desde que começamos a andar, na quinta-feira, com picos perto dos 35 graus. E isso tem influenciado tudo o que fazemos nas motos”, explica ele.

“Conseguimos ser rápidos e constantes todos os dias. E conseguimos também chegar a um acerto que deixa a moto muito equilibrada para as condições da pista, com todo esse calor e baixa umidade. Por isso foi importante termos conseguido igualar o recorde para a pista de Goiânia obtido no ano passado, pois as condições que temos hoje são menos favoráveis. A equipe está de parabéns”, disse o piloto da Honda Racing, ele mesmo autor do recorde registrado em 2019.

Pelo resultado de hoje, Granado e a equipe estão otimistas para a corrida. “Desde Interlagos, na semana passada, eu andei bastante, dei muitas voltas, e isso está sendo importante para retomar o meu ritmo de prova, coisa que eu não conseguia fazer desde o ano passado”, destacou ele.

“Fizemos uma simulação de corrida para ver como a moto iria se comportar e deu para ver que a prova amanhã será muito cansativa e exigente por causa do calor e esforço físico. O bom é que sabemos que temos uma moto competitiva. Então agora é fazer o melhor para tentar sair daqui com mais uma vitória ou pódio”, completou o líder da classificação.