Um dia de luto para o motociclismo. Hugo Millán, um piloto de apenas 14 anos que disputava a Talent Cup Europa, campeonato organização pela FIM para jovens talentos do mundo das duas rodas, não sobreviveu a um grave acidente sofrido durante uma etapa em Aragón, na Espanha.

O espanhol, nascido em 2006, disputava a corrida um do final de semana quando sofreu uma queda a 13 voltas do fim. Millán chegou a levantar, mas foi atingido em cheio por Milan Leon Pawelec.

O polonês, que se aproximava do local no momento em que Millán buscava sair da pista, não conseguiu se esquivar do colega, acertando-o em cheio. Para Pawelec, teria sido quase impossível encontrar um caminho alternativo para desviar do colega, já que estava no meio do bolo.

Imediatamente a prova foi interrompida e o socorro chegou até Millán. Rapidamente ele foi colocado em uma ambulância e, na sequência, em um helicóptero, que o mandou para o hospital em Saragoça.

A confirmação da morte foi divulgada na página oficial da categoria no Twitter. O anúncio destacou ainda que todas as provas marcadas para o resto do domingo no Motorland, em Aragón, foram canceladas.

A morte de Millan acontece apenas algumas semanas após a de Jason Dupasquier, que ocorreu em 29 de maio, na classificação para o GP da Itália de Moto3 em Mugello. O suíço, depois de cair na Arrabbiata 2, foi atropelado por Jeremy Alcoba e Ayumu Sasaki, que se encontravam próximos.

