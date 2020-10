BTCC lança canal dedicado no Motorsport.tv

Londres, 21 de outubro de 2020: O British Touring Car Championship (BTCC) lançou um canal dedicado no Motorsport.tv, plataforma OTT da Motorsport Network.

O BTCC usará o serviço global de produção e distribuição da Motorsport Network, Motorsport Studios, aproveitando seu extenso arquivo de vídeos e imagens do BTCC para criar novos conteúdos para os fãs. Uma das primeiras a ser produzida será uma série em que os pilotos atuais relembram os momentos mais icônicos do passado e revelam os heróis que os inspiraram.

Este ano, o canal apresentará melhores momentos e vídeos 'História do Dia' de cada um dos dois últimos fins de semana de corrida do campeonato, com uma maior produção de conteúdo chegando em 2021. O BTCC é a segunda categoria a hospedar seu próprio canal na plataforma OTT, aumentando o valor do Motorsport.tv para qualquer fã de automobilismo e verá o BTCC estender seu alcance a novas geografias, utilizando a audiência mensal de 56 milhões da Motorsport Network.

A Motorsport Network já tem parceria com a BTCC por meio de sua divisão de games do Motorsport, trabalhando para lançar o jogo oficial do BTCC e o campeonato de Esports juntos em 2022. O jogo será desenvolvido para consoles de nova geração e PC, com opção de desenvolvimento de versão móvel, usando tecnologia líder de mercado.

Os anúncios recentes de vários novos canais dedicados que chegam ao Motorsport.tv de marcas como NASCAR, Audi Sport, Mercedes, bem como muitos influenciadores de carros importantes, mostram o benefício adicional para marcas que usam o vasto público digital da Motorsport Network e para os fãs verem a Motorsport Network como lugar para ir para todo o conteúdo automotivo e de automobilismo.

Alan Gow, Executivo-Chefe do BTCC, disse: “Já formamos uma forte parceria com a Motorsport Network trabalhando em nosso game oficial e categoria de Esports e estamos entusiasmados em poder agora oferecer conteúdo emocionante e exclusivo para nossos fãs. Ter acesso ao Motorsport Studios é uma grande vantagem para o BTCC, permitindo-nos contar nossa história de uma nova maneira para nossos fãs e reviver a história da série com o vasto arquivo histórico."

James Allen, presidente da Motorsport Network, disse: “Estamos muito satisfeitos por trabalhar com o BTCC para expandir o alcance digital da categoria e seu conteúdo de bastidores para novos públicos. E com nosso extenso arquivo de conteúdo histórico do BTCC ao longo de três décadas no Duke Video, as possibilidades de entregar conteúdo interessante e exclusivo para os fãs neste canal são infinitas. O canal será um destino para os fãs do BTCC e um ótimo lugar para outros descobrirem a categoria."

