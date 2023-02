Carregar reprodutor de áudio

Nesta sexta-feira (03) aconteceu a primeira etapa da Copa do Mundo de Rally Baja, na Arábia Saudita. Durante a realização do evento, um fato curioso marcou o primeiro dia de competições.

O brasileiro da South Racing Can-Am na categoria T4, Cristiano Batista, completou a primeira etapa mesmo após perder a roda dianteira direita. O que poderia ter sido encarado como um feito de superação, quase heroísmo, na verdade rendeu uma punição pesada: nove horas.

A punição da FIA levou em consideração também o tempo de deslocamento, que em muitos trechos passam por rotas urbanas, que necessariamente precisam respeitar às leis de trânsito. Além disso, a medida inibe que alguma vantagem seja levada, já que o ideal seria piloto e navegador aguardar o socorro mecânico para efetuar a troca da suspensão e da roda do carro.

O destino do brasileiro foi bem diferente do de Lewis Hamilton, que após ter o um dos pneus estourados no final do GP da Grã-Bretanha de 2020 ainda assim conseguiu cruzar a linha de chegada em primeiro. E sem punição.

Como NASCE um carro da F1? RICO PENTEADO explica e revela detalhes sobre TÚNEL DE VENTO e CFD; veja

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #215 - Novo chefe da Ferrari erra ou acerta nos primeiros atos?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: