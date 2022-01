Um novo ano e, com ele, novas aventuras nos vários campeonatos do esporte a motor brasileiro e mundial em 2022. Por isso, o Motorsport.com compilou para você as datas principais dos campeonatos mais importantes.

E não há tempo de descanso, porque o Rally Dakar já está a todo vapor, e a ação deve seguir ao longo do ano todo! Não perca nada!

As principais datas do esporte a motor em 2022

Data Categoria Evento De 01 a 14 de janeiro Rally Dakar De 20 a 24 de janeiro WRC Rally de Monte-Carlo (Abertura da temporada) 28 e 29 de janeiro Fórmula E ePrix de Diriyah (Abertura da temporada) 05 e 06 de fevereiro MotoGP Pré-temporada em Sepang De 11 a 13 de fevereiro MotoGP Pré-temporada em Mandalika (Indonésia) Pré-temporada em Mandalika (Indonésia) 13 de fevereiro Stock Car Corrida de Duplas em Interlagos (Abertura da temporada) De 23 a 25 de fevereiro Fórmula 1 Teste de pré-temporada em Barcelona 27 de fevereiro Indycar GP de St. Petersburg (Abertura da temporada) 06 de março MotoGP GP do Catar (Abertura da temporada) De 11 a 13 de março Fórmula 1 Teste de pré-temporada no Bahrein 18 de março WEC 1000 Milhas de Sebring (Abertura da temporada) 20 de março Fórmula 1 GP do Bahrein (Abertura da temporada) 20 de março MotoGP GP da Indonésia (Estreia da etapa) 10 de abril Stock Car GP do Galeão (Rio de Janeiro) 08 de maio Fórmula 1 GP de Miami (Estreia da etapa) 29 de maio Fórmula 1 GP de Mônaco 29 de maio IndyCar 500 Milhas de Indianápolis 11 e 12 de junho WEC 24 Horas de Le Mans 02 e 03 de julho Stock Car Etapa de Brasília 13 e 14 de agosto

Fórmula E ePrix de Seul (Final de temporada) 11 de setembro Indycar Laguna Seca (Final da temporada) 6 de novembro MotoGP GP de Valência (Final da temporada) 12 de novembro WEC 8 Horas do Bahrein (Final de Temporada) De 10 a 13 de novembro WRC Rally do Japão (Final de temporada) De 11 a 13 de novembro Fórmula 1 GP de São Paulo (Com corrida sprint - a confirmar) 20 de novembro Fórmula 1 GP de Abu Dhabi (Final de temporada) 20 de novembro Stock Car Final em Brasília

Para ficar de olho no calendário completo das principais categorias do esporte a motor, o Motorsport.com preparou a seleção abaixo:

Fórmula 1 2022

A primeira temporada do novo regulamento técnico começa em 20 de março no Bahrein e termina em 20 de novembro em Abu Dhabi, com a previsão de um recorde de 23 etapas.

MotoGP 2022

Com 21 etapas, a temporada começa no Catar em março e vai até o começo de novembro em Valência, com as estreias de Mandalika, na Indonésia, e Kymi Ring, na Finlândia.

Fórmula 2 e Fórmula 3 2022

As principais categorias de acesso à F1 chegam a 2022 com um novo formato, após as críticas ao modelo de 2021. Com isso, a F2 correrá 14 etapas e a F3, nove.

Fórmula E 2022

O Mundial de carros elétricos chega ao último ano do carro Gen2 com a expectativa de sua maior temporada. Entre as estreias estão os ePrix de Jacarta, Vancouver e Seul, que encerra o campeonato em agosto.

IndyCar 2022

A principal categoria de monopostos das Américas volta a ter uma temporada mais "normal" após o impacto da pandemia em 2020 e 2021, iniciando em St. Pete em fevereiro e terminando em Laguna Seca em setembro.

Campeonato Mundial de Endurance (WEC) 2022

O WEC segue com o modelo de apenas seis etapas no próximo ano, em preparação para uma verdadeira revolução em 2023, com a chegada da classe LMDh e novas montadoras ao grid.

NASCAR Cup Series 2022

Com abertura no Coliseu de Los Angeles, categoria encerra temporada em Phoenix no dia 06 de novembro.

Stock Car Pro Series 2022

A principal categoria do automobilismo nacional terá várias novidades em 2022, como o retorno da Corrida de Duplas, que abre a temporada em fevereiro, além de passagens pelo Rio de Janeiro e Brasília. O campeonato terá ainda a companhia da Fórmula 4 Brasil, que terá sua temporada de estreia em 2022. O calendário traz também a programação da F4.

