Carregar reprodutor de áudio

Alberto Cattucci volta a acelerar em Interlagos pela Copa Shell HB20 nesta temporada. Depois de três rodadas disputadas no atual calendário, Cattucci busca a primeira vitória do ano e os pontos que reaproximariam o atual campeão da categoria da disputa pela manutenção do título conquistado com o #808 da Shell.

O editor recomenda: Copa HB20: Alberto Cattucci encerra etapa do Velocitta com mais um pódio

É a segunda passagem da categoria pelo principal palco do automobilismo nacional. A Copa Shell HB20 abriu os trabalhos de 2022 no traçado paulista e o piloto que representa a principal apoiadora dos esportes a motor no Brasil subiu ao pódio na primeira prova da etapa.

A jornada da Copa Shell HB20 em Interlagos começa com shakedown na quinta. A sexta-feira é reservada para os treinos livres. Sábado partem para mais uma sessão de treino e depois o classificatório. Ainda no sábado a primeira das corridas da etapa. Domingo a categoria fecha a quarta etapa com a segunda corrida do fim de semana.

A Copa Shell HB20 tem transmissão ao vivo do canal oficial de YouTube do Motorsport.com. Cattucci disse: “Chegamos para a quarta etapa do ano e a segunda em Interlagos em 2022. Na primeira etapa de Interlagos eu cheguei a liderar, mas uma quebra me tirou da prova. hora de ir em busca da vitória para entrar de vez na briga pelo campeonato.”

VÍDEO: Leclerc? Pérez? Quem foi o pior do GP da França?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: