F1 - Mercedes: Hamilton está escondendo alguns dados de Russell?

Carregar reprodutor de áudio

Após ser amplamente batido pelo novo companheiro George Russell no começo da Fórmula 1 2022, o piloto Lewis Hamilton, da Mercedes, voltou a desempenhar bem nas últimas etapas e soma quatro pódios seguidos, com destaque para o segundo lugar no GP da França, no último domingo.

Com isso, Hamilton diminuiu a desvantagem em relação a Russell na tabela e já ameaça a posição do compatriota na classificação deste ano, de modo que o confronto interno das Flechas de Prata ganhou mais interesse por parte do público.

De todo modo, o que saltou aos olhos do paddock da F1, segundo reportado ao Motorsport.com Itália, é a recente diferença de rendimento entre os britânicos. Em Paul Ricard, por exemplo, o heptacampeão se classificou em quarto, contra o sexto posto de Russell, que ficou bem aquém.

O gap entre eles na classificação foi de 0s4, o que é considerado muito. A justificativa de Hamilton é que as configurações de carro usadas por ele e Russell foram bem diferentes, mas interlocutores ouvidos pela reportagem creem que o veterano possa estar ocultando alguns dados do parceiro.

Depois do difícil início de campeonato, Hamilton parece, pouco a pouco, estar 'se encontrando' com o modelo W13, deixando as fracas performances de Ímola e Jeddah para trás, como meras memórias.

Ao comentar a sessão decisiva de sábado na França, Lewis afirmou: “Estou testando muito em termos de configuração, enquanto o George tem trabalhado com o mesmo carro do primeiro treino livre durante todo o fim de semana, não mudando quase nada."

"Mas eu gosto de experimentar... experimentei uma asa traseira grande e uma menor, digamos que minha configuração tenha mudado a cada sessão", explicou Hamilton, que tem seu fraco rendimento do início do ano atribuído justamente às experimentações no set-up, ante a um conservador George.

A última etapa de Lewis foi objeto de avaliação no paddock. Trata-se de uma tendência ou um caso específico? "Hamilton certamente não seria o primeiro a manter seu potencial escondido até o momento necessário e é um dos dois pilotos do paddock que poderiam fazê-lo", disse uma fonte...

VÍDEO: Leclerc? Pérez? Quem foi o pior do GP da França?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: