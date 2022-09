Carregar reprodutor de áudio

Depois de dois meses longe das pistas, Alberto Cattucci e a Copa Shell HB20 voltam a ação neste fim de semana em Santa Cruz do Sul.

Cattucci, o representante da principal apoiadora dos esportes a motor no Brasil e no mundo ocupa atualmente a terceira posição do campeonato e busca na etapa gaúcha se aproximar do líder e conseguir defender seu título entre os pilotos da PRO e o bicampeonato da Shell na categoria.

"Animado em voltar a acelerar, chegamos na metade da temporada e encaramos um desafio inédito na carreira, nunca corri em Santa Cruz, então vai ser tudo muito novo. Vamos tentar aprender a pista o mais rápido possível para conseguir performar bem no fim de semana e pontuar o máximo possível, pensando em conquistar mais uma vitória e se aproximar do líder do campeonato."

A quinta etapa da Copa Shell HB20 tem treinos previstos para quinta e sexta-feira, com o classificatório e a corrida 1 tomando o asfalto no sábado. Já o domingo é reservado para a segunda e última corrida do fim de semana.

A Copa Shell HB20 tem transmissão ao vivo do canal oficial de YouTube do Motorsport.com Brasil e RedeTV.

PROGRAMAÇÃO SANTA CRUZ DO SUL:

Quinta-feira, 22 de setembro:

09h00 – Copa HB20 – Treino Extra 1

11h20 – Copa HB20 – Treino Extra 2

13h40 – Copa HB20 – Treino Extra 3

15h50 – Copa HB20 – Treino Extra 4

Sexta-feira, 23 de setembro:

08h50 – Copa HB20 – Shakedown

10h00 – Copa HB20 – Treino Livre 1

12h20 – Copa HB20 – Treino Livre 2

14h35 – Copa HB20 – Treino Livre 3

16h30 – Copa HB20 – Treino Livre 4

Sábado, 24 de setembro:

09h45 – Copa HB20 – Classificação

15h45 – Copa HB20 – Corrida 1 (25 minutos + 1 volta)

Domingo, 25 de setembro:

09h50 – Copa HB20 – Corrida 2 (25 minutos + 1 volta)

