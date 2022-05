Carregar reprodutor de áudio

Alberto Cattucci encerrou a jornada do Velocitta com pódio nas duas corridas da etapa da Copa Shell HB20. Após segundo lugar no sábado o representante da principal patrocinadora dos esportes a motor no Brasil e no mundo partiu para a prova de domingo da mesma segunda posição.

Carregando 25kg de lastro, Cattucci teria que remar para conquistar a vitória no traçado do interior paulista. Porém o competidor do #808 sofreu um toque na largada que mudou suas pretensões.

Com o toque na zebra, Cattucci se viu sem freio no fim da Caipirinha e perdeu diversas posições, então começou a sua jornada de recuperação. Caindo da segunda para a sexta posição, o piloto recuperou o quinto lugar para garantir o pódio na prova de domingo. A próxima jornada da Copa Shell HB20 acontece nos próximos dias 30 e 31 de julho em Interlagos.

“Hoje foi bem mais difícil que ontem, o lastro de sucesso fez muita diferença. Larguei bem, mas o competidor espalhou na curva 2 e eu peguei muita zebra. Este carro afasta a pastilha quando você abusa das zebras e cheguei na subida da caipirinha sem freio. perdi posições, mas consegui salvar um pódio e coletar bons pontos para o campeonato. Foi bom, mas poderia ter sido ainda melhor", disse Cattucci.

