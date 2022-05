Copa HB20 AO VIVO: Veja a segunda corrida da etapa do Velocitta

Carregar reprodutor de áudio

Chegou a hora! A Copa HB20 vai acelerar neste domingo no Velocitta para a segunda de duas corridas do fim de semana, que marcam a segunda etapa da categoria em 2022.

Na primeira de duas corridas, os vencedores foram Rafael Reis, no geral e na classe Pro, Arthur Scherer, na categoria Elite, e Augusto Freitas, na divisão Super.

Os três brilharam para superar a concorrência na tarde deste sábado ensolarado na cidade de Mogi Guaçu, no interior do estado de São Paulo. A prova, aliás, contou com agito do começo ao fim, garantindo emoção para os fãs paulistas.

A corrida terá uma duração de 25 minutos mais uma volta. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa do fim de semana. Confira abaixo a prova completa, com transmissão do canal do Motorsport.com no YouTube.

COMEÇO DO FIM? Vettel se diz HIPÓCRITA e questiona se vale ficar na F1; entenda o 'DILEMA' do alemão

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #177 - Red Bull 'roubou' status de favorita ao título da Ferrari?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: