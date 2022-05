Carregar reprodutor de áudio

Após o sexto lugar no GP da França deste domingo em Le Mans, o hexacampeão Marc Márquez reconheceu que tanto ele quanto a Honda estão ficando sem ideias para dar a volta por cima com uma RC213V que está a anos-luz do que se espera dela na MotoGP.

O espanhol disputou apenas cinco das sete provas realizadas até o momento, perdendo os GPs da Indonésia e da Argentina como consequência do forte acidente sofrido em Mandalika, que desencadeou mais um episódio de diplopia.

Desde aquele domingo, Márquez se vê tendo que lidar com as coisas de forma diferente. Ele se vê limitado em duas áreas. Primeiro, o braço lesionado em Jerez em 2020, que ainda o impede de guiar como gostaria. E, segundo, a moto projetada pela Honda para 2022, que também o impede de pilotar da forma que vê como natural, mais focado na dianteira.

Neste domingo em Le Mans, Márquez cruzou a linha de chegada a mais de 15s do vencedor, Enea Bastianini. De novo, um temporal para alguém que, antes da lesão no braço, estava acostumado a lutar por vitórias em praticamente todas as corridas.

"Voltei a ficar a 15s do vencedor. Por isso é fácil aceitar a sexta posição. Eu estou tentando melhorar meu estilo de pilotagem e a Honda trabalha em alguma solução. Mas precisamos de algo. Nos boxes, estamos ficando sem ideias".

"Em Jerez gostei porque pude lutar. Aqui só tive alguma coisa na primeira volta, me posicionando, e depois fiquei ali. As possibilidades de cair eram altas. Seguramente, se tivesse me arriscado mais, poderia ter terminado em quinto, à frente de Zarco".

"No sábado já havia dito mais ou menos que essa seria a nossa posição. Sem as três quedas que rolaram na frente, teria terminado em nono. Não tinha como ir mais rápido".

