Copa HB20: Cardoso vence corrida 1 da etapa de Santa Cruz do Sul

Carregar reprodutor de áudio

Após conquistar a pole position da etapa de Santa Cruz do Sul da Copa HB20, Bernardo Cardoso converteu a posição de honra no grid de largada em vitória, triunfando com autoridade na primeira de duas corridas da categoria neste fim de semana no Rio Grande do Sul.

Cardoso segurou o ímpeto de Leonardo Reis e cruzou a linha de chegada em primeiro, logo à frente do rival, que lidera o campeonato. Quem completou o top 3 geral no circuito gaúcho foi Alberto Cattucci, também da classe PRO.

A quarta posição ficou com Thiago Riberi e quem fechou os cinco primeiros foi Rafael Reis, irmão de Leonardo. O sexto posto ficou com Eduardo Fuentes, que superou Bruno Testa e Luiz Sena Jr, respectivamente nesta ordem. Todos os supracitados são da categoria PRO.

Leo Rufino em etapa da Copa HB20 em Santa Cruz do Sul Photo by: Renato Mafra

Na ELITE, o triunfo ficou com Leo Rufino, que chegou em nono no geral e bateu Ernani Kuhn, segundo na divisão intermediária e que completou o top 10 entre todos os carros. Outro da ELITE, Felipe Pick ficou em terceiro na sua classe e foi o 11º geral, à frente de Chris Bornemann (PRO).

Victor Andrade em etapa da Copa HB20 em Santa Cruz do Sul Photo by: Renato Mafra

Na SUPER, a vitória foi de Victor Andrade, que também conquistou seu primeiro triunfo. Entre todos os carros, ele foi o 18º, à frente de Bruno Pierozan (ELITE) e de Agostinho Ardito (SUPER). Na prova da manhã deste domingo, inverte-se o top 10 de cada classe. Veja resultado completo da corrida 1:

Veja como foi a corrida 1 da Copa HB20 em Santa Cruz do Sul

Podcast #196 - Após recorde, qual Alonso ficará para a história da F1?