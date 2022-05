Carregar reprodutor de áudio

A terceira etapa da Copa Shell HB20 acontece neste fim de semana no Autódromo do Velocitta e Alberto Cattucci busca sua primeira vitória no ano para seguir em busca da defesa de seu título conquistado em 2021.

O piloto apoiado pela Shell já subiu ao pódio duas vezes na temporada, mas ainda não chegou ao lugar mais alto.

As atividades de pista da terceira etapa da Copa Shell HB20 se iniciam na quinta com o shakedown. Sexta os pilotos partem para as sessões de treinos livres. Sábado é reservado para o treino classificatório e a primeira das duas provas do fim de semana. No domingo a categoria encerra a etapa com a segunda corrida.

As corridas têm transmissão do canal de Youtube do Motorsport.com.

“Estou empolgado para o Velocitta”, disse Cattucci. “É uma pista onde sempre andei bem e ano passado conseguimos resultados importantes na disputa pelo título. Espero conquistar minha primeira vitória da temporada e me recolocar como um dos candidatos ao título.”

Veja como foi a etapa de Goiânia, a segunda do campeonato

