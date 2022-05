Pilotos lançam academia inédita para formação de competidores e agentes do esporte a motor

Carregar reprodutor de áudio

O Brasil tem um histórico vencedor no automobilismo mundial. Grandes ídolos do esporte no país são pilotos, que sempre levantaram nossa bandeira no alto do pódio.

A paixão pelas pistas, adrenalina, superação e velocidade movimenta vários setores do mercado nacional voltado para esse segmento, incluindo peças, acessórios e produtos especializados, kartódromos, autódromos, escolas de pilotagem, mecânicos, pilotos que sonham ser profissionais do esporte ou apenas aqueles que são fãs ou têm a modalidade como hobby.

E foi pensando em abranger todo esse público que está sendo lançado um projeto ícone no esporte a motor: a One Racing Academy.

Com cursos (presenciais e EAD) de excelência e qualidade, a One Racing Academy chega para oferecer uma formação completa, treinamentos e profissionalização dos principais agentes do esporte a motor (pilotos, chefes de equipe, mecânicos, coaches), sem esquecer também daqueles que simplesmente são espectadores e apaixonados por velocidade. O foco se estende do kart, passando pelas categorias de base, turismo, até chegar à Fórmula 1.

Idealizada pelo advogado e kartista Rubens Decoussau Tilkian, a One Racing Academy também já nasce com o reforço de importantes nomes do esporte e terá como sócios dois dos maiores kartistas do país – Ruben Carrapatoso, campeão mundial de kart em 1998, e André Nicastro, maior campeão do Campeonato Brasileiro de Kart.

“A missão da One Racing Academy é ser uma referência mundial entre as academias de pilotos, reunindo em seus cursos instrutores respeitados, referências neste mercado e que contribuirão com sua credibilidade e experiências para a formação de pilotos, profissionais desta área e, consequentemente, para o crescimento e profissionalização do esporte a motor dentro e fora das pistas”, destaca Tilkian.

Dentre os cursos que serão lançados estão:

CURSO DE FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO PARA O KART

Programa ministrado em diferentes módulos, onde serão abordados tópicos cuidadosamente selecionados por importantes profissionais na área do motorsport nacional e internacional. O objetivo é proporcionar a pilotos amadores e profissionais um conhecimento integral na área do kart, para que estejam inteiramente preparados para o esporte e que possam ter todas as ferramentas para evoluir suas performances e conquistar suas vitórias.

FORMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE COACH DE PILOTOS DE KART

Formação completa para profissionais que já atuam ou desejam atuar como coach de pilotos, oferecendo amplo conhecimento e certificação. O objetivo é melhorar a qualidade deste serviço oferecido aos pilotos, elevando o nível de desenvolvimento no esporte e contribuindo para que esses profissionais sigam na função, prestando um trabalho de excelência, o que será essencial para o ganho de performance e fidelização de seus pilotos.

CURSO DE PROFISSIONALIZAÇÃO PARA EQUIPES DE KART

Programa com módulos especiais para chefes de equipes, visando a gestão profissional de seu negócio, com instrução e treinamentos. Como gerir as finanças, membros do time, captar clientes, organização e apresentação do time, com dicas e ferramentas para que possam prestar um serviço cada vez mais profissional e de qualidade, para atingir a satisfação dos clientes, resultados positivos e crescimento e perpetuidade de seu negócio.

ESCOLINHA DE KART PARA FORMAÇÃO DE NOVOS “MASCOTES”

Aos novos pilotos será oferecido um treinamento único para desfrutarem suas primeiras voltas no kart, até conquistarem o primeiro lugar no pódio. Os “mascotes” contarão com o apoio e instrução de pilotos e chefes de equipe de renome, selecionados por One Racing Academy com o máximo rigor para contribuírem com o desenvolvimento, a segurança e a formação dos jovens pilotos.

Os pais, amantes do automobilismo e responsáveis pela projeção de seus sonhos nos filhos, também terão espaço no curso, visando ajudá-los na condução e desenvolvimento da carreira de seus filhos.

Um ponto importante do projeto é que parte do faturamento da One Racing Academy será revertido para programas sociais, para ajudar pessoas em estado de vulnerabilidade. Também oferecerá vagas em seus cursos para pessoas interessadas na formação e que não disponham de recursos. “Com isso, acreditamos que daremos oportunidades de crescimento profissional e pessoal àqueles que buscam o caminho da vitória”, destaca Tilkian.

GRANDES NOMES DO AUTOMOBILISMO MUNDIAL ESTARÃO ENTRE OS INSTRUTORES

Além dos três sócios, outros grandes nomes do automobilismo mundial, com passagens por Fórmula 1, Fórmula E, Indy, entre outras importantes categorias, participarão como instrutores na One Racing Academy, para engrandecer ainda mais o aprendizado dos participantes.

Entre eles estão: Gastão Fráguas, Renato Russo, Francesco Ventre, Dennis Dirani, Júlio Campos, Nelsinho Piquet, Felipe Giaffone, Max Wilson, Ricardo Maurício, Daniel Serra, Sérgio Jimenez, Alain Sisdeli, Olin Galli, Danilo Dirani, Alan Syntes e muitos outros.

Os cursos já estão em fase de produção/finalização e deverão estar disponíveis no final de junho. Os programas de treinamento online (EAD) da One Racing Academy contam com as mais modernas tecnologias de filmagem para levar experiências reais para os alunos. A aulas são gravadas em estúdio profissional e numa das melhores e mais desafiadoras pista do Brasil.