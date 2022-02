Carregar reprodutor de áudio

Enzo Gianfratti teve um sábado positivo no Autódromo de Interlagos, local que recebeu a primeira corrida da etapa de abertura da Copa Shell HB20 neste sábado (12). O piloto, atual campeão da classe Super, estreou com uma pole position em sua nova divisão do campeonato, a Elite, no autódromo localizado na zona sul de São Paulo (SP).

“Conquistar a pole position logo na nossa estreia na Elite foi espetacular. Mostra que, em classificações, temos um acerto positivo para as classificações, o que nos motiva não só para a sequência do final de semana, mas também para o restante do campeonato”, disse Gianfratti, que teve um incidente durante a corrida, e terminou em 11º na classe.

Gianfratti agora espera por uma corrida de recuperação para o domingo, quando a categoria fecha a sua primeira etapa em Interlagos. “O incidente nos força a ter que escalar o pelotão na corrida de amanhã, o que não é o ideal numa categoria tão competitiva. Mas tenho condições de avançar ao longo da prova. Vou correr por um bom resultado neste domingo”, completou o piloto.

A segunda corrida da Copa HB20 em Interlagos está marcada para este domingo (13), a partir das 10h, e contará com transmissão do Motorsport.com.

Veja como foi