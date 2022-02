Carregar reprodutor de áudio

Piloto da equipe Hot Car New Generation na Stock Car Pro Series, Felipe Lapenna foi o segundo mais rápido da sessão classificatória deste sábado em Interlagos, mas largará do fim do grid na primeira da Corrida de Duplas neste domingo, em que faz parceria com Sergio Ramalho.

A Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) foi responsável pela informação. "Durante a vistoria técnica realizada após o treino classificatório, foram constatadas irregularidades, conforme os comunicados técnicos descritos a seguir

• Comunicado técnico 01/2022: foi constatado que o carro de numeral #110 (Felipe Lapenna) estava em DESACORDO com o Art.9.2 do regulamento técnico da categoria (9.2 Grades de Proteção para o Radiador e Dutos de Freio).

• Comunicado técnico 02/2022: foi constatado que o carro de numeral #110 (Felipe Lapenna) estava em DESACORDO com o Item 8 do Anexo Técnico Plataforma da categoria (8. Assoalho).

• Comunicado Técnico 03/2022: foi constatado que o carro de numeral #110 (Felipe Lapenna) estava em DESACORDO com o item 5 do Anexo Técnico GM Stock Car 2022 da categoria (5. Assoalho - assoalho dianteiro)."

Após a divulgação da penalidade, a Hot Car se manifestou em nota. Babi Rodrigues, chefe da equipe, disse: “Foram pequenos detalhes, que, além de não trazerem ganhos de desempenho, tiveram efeito contrário, prejudicando o rendimento do carro na pista."

"Fomos devidamente comunicados pela CBA e constatamos também com nossa equipe de engenharia. Da mesma maneira que queremos um esporte limpo, exigindo que todas as equipes cumpram os regulamentos, nós da Hot Car também primamos pelo cumprimento dos mesmos."

"Sendo assim, nós aceitamos a punição – que é duríssima – e reiteramos o nosso compromisso com o respeito às regras. Isso não tira, sobremaneira, o brio de todos os integrantes da equipe, a dedicação, o trabalho incessante e a sede de fazer o melhor. Somos uma equipe tradicional e em ascensão, o que só nos traz mais estímulo e renova nosso ânimo para as corridas de amanhã”, completou Rodrigues. Lapenna também se manifestou.

“Detalhes que só prejudicaram o desempenho na pista, mas são as regras. Um golpe duro, mas que ao mesmo tempo traz um lembrete do quanto este esporte é competitivo, ferrenho e imperdoável com equívocos. Nada vai mudar o nosso estímulo e a nossa garra. Amanhã estaremos ainda mais estimulados e eu vou dar meu melhor e mais um pouco para trazer um ótimo resultado para a Hot Car”, afirmou o piloto.

Grid de largada*

*Lapenna foi desclassificado, de modo que cede uma posição ao resto do pelotão e larga do fundo

Pos. Nº Piloto Equipe Carro Tempo 1 83 Gabriel Casagrande/ G. Robe AMattheis Vogel Motorsport Cruze 1:40.377 2 110 Felipe Lapenna/S.Ramalho Hot Car New Generation Cruze 1:40.548 3 21 Thiago Camilo/De.Dirani Ipiranga Racing Corolla 1:40.768 4 85 Guilherme Salas/R.Reis KTF Racing Cruze 1:40.875 5 28 Galid Osman/E. Elias Shell V-Power Cruze 1:40.888 6 4 Julio Campos/M.Muller Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1:41.113 7 29 Daniel Serra/A.Farfus Eurofarma-RC Cruze 1:40.876 8 11 Gaetano di Mauro/G.Bortoleto KTF Sports Cruze 1:40.939 9 80 Marcos Gomes/B.Cavaleiro Cavaleiro Sports Cruze 1:40.951 10 19 Felipe Massa/T.Glock Lubrax Podium Stock Car Team Cruze 1:40.976 11 44 Bruno Baptista/A.Hellmeister RCM Motorsport Corolla 1:41.009 12 10 Ricardo Zonta/Da.Dirani RCM Motorsport Corolla 1:41.037 13 33 Nelson Piquet Jr/P.Piquet Motul TMG Racing Corolla 1:41.164 14 18 Allam Khodair/A.Costa Blau Motorsport Cruze 1:41.264 15 8 Rafael Suzuki/J.Bleekemolen Full Time Bassani Corolla 1:41.460 16 90 Ricardo Mauricio/F.Albuquerque Eurofarma-RC Cruze 1:41.243 17 111 Rubens Barrichello/D.Barrichello Full Time Sports Corolla 1:41.245 18 30 Cesar Ramos/F.Drugovich Ipiranga Racing Corolla 1:41.305 19 121 Felipe Baptista/V.Baptista KTF Racing Cruze 1:41.307 20 73 Sergio Jimenez/Z.Muggiati Corolla 1:41.348 21 5 Denis Navarro/F.Girolami Cavaleiro Sports Cruze 1:41.385 22 3 Digo Baptista/M.Soulet Crown Racing Cruze 1:41.482 23 51 Átila Abreu/R.Guerra Shell V-Power Cruze 1:41.488 24 43 Pedro Cardoso/R.Braga Crown II Racing Cruze 1:41.572 25 70 Diego Nunes/F.Rueda Blau Motorsport Cruze 1:41.598 26 12 Lucas Foresti/P.Rimbano KTF Sports Cruze 1:41.691 27 101 Gianluca Petecof/Arthur Leist Full Time Sports Corolla 1:41.695 28 0 Cacá Bueno/F.Fraga Crown Racing Cruze 1:41.697 29 6 Tony Kanaan/P.Fittipaldi Full Time Bassani Corolla 1:41.798 30 88 Beto Monteiro/F.Porto Corolla 1:42.135 31 86 Gustavo Frigotto/F.Fogaça RKL Competições Cruze 1:42.854 32 54 Tuca Antoniazi/A.Moraes Jr Cruze 1:44.151

