Jovem revelação da Copa Shell HB20, Enzo Gianfratti viveu um final de semana de grandes desafios no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia. O competidor do carro #19 fechou a prova deste domingo na oitava colocação da classe Elite, mesmo após ter precisado entrar nos boxes por conta de reparos no carro.

“Nas duas corridas eu tive que repor o para-choque nos boxes por causa de carros lentos que surgiam à minha frente vindo do nada, impossibilitando que eu desviasse”, diz Gianfratti, que tem patrocínio Innospec, ProD, Menzoil e Roadix DOT4.

Campeão da classe Super em 2021 com 10 pódios e sete vitórias, Gianfratti fez apenas sua segunda etapa na classe Elite e projeta bons resultados para as próximas corridas fugindo das confusões do pelotão intermediário.

“Agora vamos pensar na etapa seguinte no Velocitta. É uma pista que eu tive ótimos resultados na Super no ano passado. Espero poder repetir o sucesso de 2021 e com certeza faremos um grande trabalho lá. É um circuito bastante técnico e bacana de pilotar. Vamos trabalhar para correr bem lá em Mogi Guaçu”, disse Gianfratti.

A próxima etapa da Copa Shell HB20 será disputada nos dias 14 e 15 de maio, novamente no formato de rodada dupla.

