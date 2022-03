Carregar reprodutor de áudio

Nelsinho Piquet conquistou em Goiânia o oitavo lugar na corrida 1, seu melhor resultado pela TMG Racing na Stock Car Pro Series em 2022. Na corrida 1, ele escapou de acidentes, fez ultrapassagens e recebeu a bandeira quadriculada em oitavo lugar.

Mas, o piloto do carro #33 viu o pódio e a briga pela vitória escapar entre os dedos na corrida 2, quando a quebra do pedal do acelerador o obrigou a abandonar a prova em que ocupava o segundo lugar.

“O fim de semana foi muito melhor do que em Interlagos, estávamos entre os cinco melhores o tempo todo”, disse Nelsinho. “Acho que a performance não era tão rápida quanto eu imaginava, sofremos um pouco com isso na sexta e no sábado, que resolvemos para a corrida hoje.

“Aconteceu uma coisa inédita na minha carreira hoje que foi quebrar o pedal de acelerador do carro, o que me fez abandonar a segunda corrida, na qual iria disputar a vitória. Quando você abandona uma prova por batida na disputa é uma coisa, mas uma quebra de pedal é diferente.

“Uma pena, é difícil de engolir essa situação. Hora de entender o que aconteceu aqui e evoluir ainda mais para a próxima etapa. Estamos no caminho, a equipe tem mostrado potencial, mas seguir evoluindo é importante se quisermos disputar o campeonato”, concluiu.

O próximo compromisso do piloto pela Stock Car acontece no dia 10 de abril, na etapa do Galeão no Rio de Janeiro.

