Copa HB20: Etapa em casa rende seis troféus para Brabus Racing

A Brabus Racing está celebrando os resultados obtidos na segunda etapa da Copa Shell HB20 disputada no último fim de semana no Autódromo de Goiânia. Competindo em casa, o time arrebatou seis troféus, sendo uma vitória com Guga Teixeira. Rapha Teixeira, Ernani Kuhn e Gustavo Anjos também foram ao pódio.

“Estou feliz demais por esses resultados de todo o time. Temos trabalhado bastante no desenvolvimento de novos pilotos que já chegaram conquistando pódio, além do Rapha e do Guga que tiveram uma boa sequência de resultados pensando no campeonato. Muito a comemorar e, mais ainda, a trabalhar a partir de agora”, comentou o CEO da Brabus Marketing & Business, Walmir Brabus.

Na corrida disputada sábado, o time celebrou pódio em todas as categorias. Guga Teixeira faturou a vitória na categoria ELITE e fez festa de aniversário no pódio. Rapha Teixeira travou boas brigas na pista e terminou a corrida da categoria PRO na terceira colocação. Os estreantes Ernani Kuhn e Gustavo dos Anjos foram ao pódio da categoria SUPER com P3 e P4, respectivamente.

O domingo também teve troféu. Na PRO, Rapha Teixeira fechou o seu oitavo pódio consecutivo em oito corridas disputadas em diferentes categorias e ficou com o quarto lugar. Na Elite, Guga Teixeira recebeu o lastro de 30kg por ter vencido a prova de sábado, e mesmo assim escalou o pelotão e também terminou em quarto lugar.

Ernani Kuhn teve uma quebra de motor e não concluiu a prova, enquanto Renata Camargo, que dividiu o carro com Gustavo dos Anjos, sofreu um toque quando estava na terceira colocação e teve que abandonar.

A próxima etapa da Copa Shell HB20 acontece nos dias 9 e 10 de maio no Velocitta, na região de Mogi Guaçu, em São Paulo.

