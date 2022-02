Copa HB20: Estreante, Roberto Possas quer sequência de pódios

Carregar reprodutor de áudio

A temporada da Copa Shell HB20 começa no próximo final de semana no Autódromo de Interlagos, com destaque para vários pilotos estreantes na categoria. Entre eles está Roberto Possas, representante do Pará, que traçou uma meta ousada para a temporada.

“Espero manter o ritmo das últimas provas e seguir conquistando pódios”, contou o piloto que garantiu troféus nas últimas duas provas que disputou: as 3 Horas de Goiânia e a etapa do Campeonato Paulista de Marcas.

“A expectativa está muito grande para a estreia em um campeonato nacional e que vem crescendo gradativamente a cada temporada”, disse Possas. “Escolhi a Copa HB20 porque é muito bem organizada, conta com carros novos e bem montados, preparados por uma equipe competente e que torna a disputa competitiva e justa”, lembrou o piloto, que está treinando forte no simulador para encarar a estreia.

O piloto paraense também destaca o forte poder de divulgação com as parcerias com o Motorsport.com, o canal Acelerados, uma TV aberta e por estar dentro do evento da Stock Car: “São marcas fortes, parceiros grandes e de credibilidade. Isso vai somar muito para os nossos parceiros”, assegura o piloto que tem o apoio da Hong Decor, Corneta Ferramentas e Virtus Pharma e o gerenciamento de carreira pela Brabus Marketing e Business.

BEM NA FITA: BOTTAS revela que teve convite de outra equipe APÓS assinar com ALFA ROMEO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #160: Sergio Maurício abre o jogo e fala sobre polêmicas na F1 e Band

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: