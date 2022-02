MotoGP: LCR apresenta moto de Álex Márquez para 2022

Carregar reprodutor de áudio

A LCR Honda revelou a pintura de 2022 com a qual Álex Márquez vai correr na próxima temporada da MotoGP.

O mais novo dos irmãos Márquez, Álex embarcará em sua terceira temporada na categoria rainha em 2022, tendo feito sua estreia em 2020 na equipe de fábrica da Honda.

Transferido para a LCR em um contrato de fábrica de dois anos, Márquez passou por uma campanha difícil na RC213V no ano passado, terminando em 16º no campeonato atrás do companheiro de equipe Takaaki Nakagami, marcando o melhor resultado no GP do Algarve com a quarta colocação.

O lado de Márquez da garagem da LCR continua com o apoio da Castrol, com suas cores semelhantes às do ano passado.

A LCR estreou na MotoGP em 2006 com a Honda apoiando Casey Stoner na sua temporada de estreia, antes do australiano conquistar dois títulos mundiais.

A equipe sediada em Mônaco obteve sucesso com o britânico Cal Crutchlow, que venceu duas corridas em 2016 –República Tcheca e Austrália – e o GP da Argentina de 2018.

A pintura de Nakagami para 2022 será revelada na quarta-feira, que mais uma vez será muito diferente da de Márquez, devido a uma diferença no patrocinador principal.

O piloto japonês terá o apoio da Idemitsu, com o lado da garagem de Nakagami montado especificamente para um piloto japonês.

Na terça-feira, a Honda revelou uma pintura Repsol ligeiramente revisada para sua equipe de fábrica antes do teste de pré-temporada na Indonésia neste fim de semana.

LCR Honda RC213V of Alex Marquez 1 / 11 Foto de: LCR Honda MotoGP Team LCR Honda RC213V of Alex Marquez 2 / 11 Foto de: LCR Honda MotoGP Team LCR Honda RC213V of Alex Marquez 3 / 11 Foto de: LCR Honda MotoGP Team LCR Honda RC213V of Alex Marquez 4 / 11 Foto de: LCR Honda MotoGP Team LCR Honda RC213V of Alex Marquez 5 / 11 Foto de: LCR Honda MotoGP Team Alex Marquez, LCR Honda 6 / 11 Foto de: Team LCR Alex Marquez, LCR Honda 7 / 11 Foto de: LCR Honda MotoGP Team Alex Marquez, LCR Honda 8 / 11 Foto de: LCR Honda MotoGP Team Alex Marquez, LCR Honda 9 / 11 Foto de: LCR Honda MotoGP Team Alex Marquez, LCR Honda 10 / 11 Foto de: LCR Honda MotoGP Team Alex Marquez, LCR Honda 11 / 11 Foto de: LCR Honda MotoGP Team

