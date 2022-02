Carregar reprodutor de áudio

A oferta de Christian Horner para uma visita à fábrica de Fórmula 1 da Mercedes ajudou a arrecadar cerca de £ 50.000 (aproximadamente R$ 355 mil) para o Grand Prix Trust no Autosport Awards no domingo.

Durante a premiação no domingo na Grosvenor House, em Londres, um leilão silencioso ocorreu em apoio ao Grand Prix Trust, uma instituição de caridade que oferece apoio à comunidade da F1, incluindo ex-pilotos e funcionários.

Durante a noite, foi revelado que a principal oferta para uma visita de quatro pessoas à fábrica da Mercedes em Brackley havia sido reivindicada pelo chefe da Red Bull F1, Horner, que estava presente em nome da equipe.

A oferta vencedora acabou chegando a £ 4.000 (cerca de R$ 28 mil), provocando humor nas redes sociais enquanto os fãs consideravam a perspectiva de Horner bisbilhotar a fábrica da rival da Red Bull.

No entanto, descobriu-se que os termos e condições do prêmio significam que Horner pode não ser capaz de aceitar a oferta do passeio. As letras pequenas dizem: "Observe que funcionários de outras equipes de Fórmula 1 não são elegíveis."

Uma variedade de prêmios foi oferecida por meio do leilão, que, juntamente com doações externas, levou a um total de £ 46.752 arrecadado na noite.

Red Bull e Mercedes se envolveram em uma batalha tensa ao longo da temporada de 2021, que viu os dois campeonatos irem para a corrida final da temporada em Abu Dhabi.

Horner e Toto Wolff tiveram um relacionamento complexo em meio à luta pelo título. No final da temporada, Horner afirmou que não havia "nenhuma relação" entre eles como chefes de equipes rivais.

Durante seu tempo no Autosport Awards na noite de domingo, Horner viu a Red Bull ganhar o prêmio de Carro do Ano pelo RB16B, que Max Verstappen levou ao sucesso no campeonato de pilotos.

Horner também recebeu um troféu em nome de Verstappen como Piloto Internacional do Ano e prestou homenagem às suas performances em 2021.

"Foi como uma luta de boxe peso-pesado do Bahrein da primeira corrida, até a última em Abu Dhabi", disse Horner.

“Max liderou mais voltas do que todos os outros pilotos juntos, venceu mais corridas do que qualquer outro piloto no ano passado e é totalmente merecedor de tudo o que conquistou”.

