A Stock Car Pro Series teve um fim de semana inesquecível. A segunda etapa da temporada 2022 viu novamente um piloto vencer as duas corridas do fim de semana: Rubens Barrichello. Além dos triunfos, Rubinho já havia conseguido a pole position da corrida 1, fazendo com que a rodada fosse perfeita para o campeão de 2014.

Com a quinta colocação na corrida 1 e a 16ª na 2, Gabriel Casagrande segue como líder do campeonato, seguido de Thiago Camilo e de Barrichello.

Outro destaque do fim de semana foi Daniel Serra, que não participou dos treinos de Goiânia por estar em Sebring pelo IMSA. Na primeira bateria, o tricampeão da Stock foi o 16º. Na segunda, um quarto lugar coroou um fim de semana agitado.

Confira a tabela após duas etapas

Posição Piloto Pontos 1 Gabriel Casagrande 63 2 Thiago Camilo 62 3 Rubens Barrichello 56 4 Daniel Serra 54 5 Cesar Ramos 46 6 Gaetano di Mauro 41 7 Julio Campos 40 8 Rafael Suzuki 38 9 Ricardo Zonta 31 10 Ricardo Maurício 28 11 Marcos Gomes 28 12 Bruno Baptista 28 13 Tony Kanaan 28 14 Galid Osman 27 15 Átila Abreu 26 16 Diego Nunes 24 17 Allam Khodair 22 18 Sergio Jimenez 19 19 Nelsinho Piquet 17 20 Pedro Cardoso 15 21 Guilherme Salas 13 22 Denis Navarro 13 23 Cacá Bueno 12 24 Felipe Baptista 11 25 Felipe Massa 9 26 Felipe Lapenna 5 27 Rodrigo Baptista 4 28 Lucas Foresti 3 29 Gustavo Frigotto 2

