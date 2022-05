Carregar reprodutor de áudio

Na tarde deste domingo, foi realizada a segunda e última corrida da Copa HB20 no Velocitta, palco que recebe a terceira etapa da temporada 2022 da categoria, uma das mais relevantes do esporte a motor nacional.

E os vitoriosos foram Leo Reis, na classe Pro, Bruno Pierozan, na divisão Elite, e Thiago Rizzo, na categoria Super. A prova contou com disputas intensas em todo o pelotão e 'vitimou' alguns pilotos pelo caminho, garantindo a emoção do público na cidade de Mogi Guaçu (SP).

Na Pro, patamar mais alto da competição, completaram o pódio os seguintes pilotos: Rafael Reis, irmão de Leo; Bruno Testa; Daniel Nino e Alberto Cattucci, representante da Shell que 'fechou' a celebração da classe no interior paulista.

Já na Elite, categoria intermediária da Copa HB20, juntaram-se a Pierozan na comemoração Leo Rufino; Marcus Índio; Arthur Scherer e Ernani Kuhn, que subiu de classe justamente no Autódromo Velocitta.

Na categoria Super, a mais democrática do campeonato, fecharam o top 5, logo após Rizzo, Leonardo Martins; Victor Andrade; Thiago Lopes e Vito Ardito. No tweet abaixo, você confere o resultado completo:

Veja como foi:

