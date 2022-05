Carregar reprodutor de áudio

Atual campeão da Copa Shell HB20 na classe Super, Enzo Gianfratti segue crescendo na classe Elite após o pódio conquistado neste sábado. O piloto brigou pela vitória neste domingo, mas foi acertado por um adversário de outra classe e teve seu pneu furado.

“Conseguimos andar sempre entre os primeiros da Elite aqui no Velocitta e uma pena ter sido acertado por um adversário que nem é da minha categoria. Agora é seguir trabalhando para voltar ao pódio na etapa seguinte”, diz Gianfratti.

Enzo foi a grande revelação da Copa HB20 no ano passado e nesta etapa superou adversidades, como o novo estilo de guiada do carro após alterações nas RPM do motor.

“Os quatro primeiros estavam disputando a vitória separados por praticamente apenas um segundo e fui acertado por um carro da PRO, mas é coisa que acontece no automobilismo. Fica o aprendizado para a próxima etapa”, completa Gianfratti.

A Copa HB20 retornará nos dias 2 e 3 de julho com a próxima etapa.

