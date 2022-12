Carregar reprodutor de áudio

O Autódromo de Interlagos mais uma vez será palco da grande final da Copa Shell HB20 neste final de semana e Bruno Pierozan vai cumprir a sua agenda de forma dividida. Sim, no domingo o piloto de apenas 18 anos tem longas horas de vestibular pela Unicamp em Campinas. Márcio Giordano será o companheiro de Bruno na final e disputará a corrida do domingo com o HB20 numeral 12.

“Estou muito feliz em finalizar o campeonato em Interlagos, será a primeira vez que vou dividir o carro. Interlagos é uma pista onde gosto muito de correr e esse final de semana será um pouco diferente. Estou bem animado com essa experiência de dividir o carro e é muito bom para buscar o melhor acerto e ouvir opiniões de pilotos diferentes. Márcio é um grande piloto e tenho certeza que vai fazer bonito no domingo”. Falou o piloto com patrocínio da Maiper e Casa Diirena.

Márcio Giordano é piloto da AMG Cup e terá agenda cheia no final de semana se dividindo entre Copa Shell HB20 e AMG Cup.

A oitava e última etapa da maior categoria monomarca brasileira tem programação a partir da quinta-feira (08) com treinos livres, na sexta-feira (09) classificação e no sábado (10) corrida 01. A grande final acontece no domingo (11) a partir das 16h. As corridas têm transmissão AO VIVO do Motorsport.com.

Binotto na Audi? Saiba de novo rumor na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #207 – ‘Era Verstappen’ tem prazo de validade na F1?

Your browser does not support the audio element.