Copa HB20: Veja os horários da rodada dupla no Velocitta

Após um fim de semana de muitas emoções em Santa Cruz do Sul, a Copa HB20 volta a acelerar no Velocitta, em uma rodada dupla válida pela antepenúltima e penúltima etapas da temporada 2022.

Com os resultados das provas em território gaúcho, Leonardo Reis lidera a classe Pro com 163 pontos, seguido de Alberto Catucci com 148 e Rafael Reis com 138. Na Elite, a ponta é de Leo Rufino, com 150, à frente de Lucas Bornemann e Edgar Colamarino, que têm 129 e 116, respectivamente.

Fechando, na classe Super, temos a disputa mais apertada do grid. João Bortoluzzi lidera com 152 pontos, apenas oito a mais que A. Ardito e V. Ardito, com 144. Em terceiro, está Léo Martins com 126.

Antes da grande final, marcada para dezembro em Interlagos, as atividades da HB20 no Velocitta serão espalhadas entre quinta-feira (treinos livres), sexta-feira (treinos, classificação e corrida), sábado (duas corridas e classificação) e domingo (uma corrida).

A Copa HB20 têm transmissão ao vivo pelo YouTube do Motorsport.com.

Programação das Etapas 6 e 7 em Santa Cruz do Sul:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 15h Treino Livre 2 (Duplas) Quinta-feira 16h20 Treino Livre 3 Sexta-feira 08h Treino Livre 4 Sexta-feira 10h25 Classificação (Etapa 6) Sexta-feira 12h30 Corrida 1 (Etapa 6) Sexta-feira 15h20 Canal do Motorsport.com no YouTube Corrida 2 (Etapa 6) Sábado 09h20 Canal do Motorsport.com no YouTube Classificação (Etapa 7) Sábado 12h10 Corrida 1 (Etapa 7) Sábado 14h20 Canal do Motorsport.com no YouTube Corrida 2 (Etapa 7) Domingo 15h20 Canal do Motorsport.com no YouTube

