Copa Shell HB20: Reis, Teixeira e Bortoluzzi vencem a corrida 1

Neste sábado, foi realizada a primeira de duas corridas da Copa Shell HB20 em Goiânia, que recebe a segunda etapa da temporada 2022 da categoria. E os vencedores foram Leonardo Reis, Gustavo Teixeira e João Bortoluzzi, nas classes Pro, Elite e Super, respectivamente.

Pole position da classe mais competitiva da competição, Reis converteu o primeiro lugar do grid de largada em vitória, coroando um sábado de muita velocidade no Autódromo Internacional Ayrton Senna.

Já Teixeira, que é piloto 'da casa', conseguiu a façanha de vencer em sua divisão logo no seu aniversário. Glória para o competidor local, que largou na segunda colocação na classe Elite, a 'intermediária'.

Na Super, a mais 'democrática' da categoria, Bortoluzzi também converteu pole position em vitória, assim como Reis. A segunda e última corrida do fim de semana da Copa Shell HB20 em Goiânia acontece neste domingo, às 9h50, com transmissão no YouTube do Motorsport.com.

VEJA COMO FOI A CORRIDA 1 DA COPA HB20 EM GOIÂNIA:

