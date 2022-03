Carregar reprodutor de áudio

Nenhum dos pilotos da McLaren chegou no Q3 no Bahrain. Lando Norris terminou na 13ª posição, enquanto seu colega de time Daniel Ricciardo largará de 18º. Os dois pilotos sofreram com falta de aderência na pista de Sakhir.

O desempenho do time foi uma surpresa ao comparar com os resultados dos testes pré-temporada em Barcelona, em que até parece que a equipe estaria no mesmo nível da Ferrari.

James Key, diretor técnico da McLaren, vê que diversos fatores são a causa dos problemas. O carro aparenta não estar adequado para curvas de baixa velocidade.

"Barcelona foi muito positiva para nós e eu acho que é uma pista que favorece os nossos pontos fortes", explicou Key.

"Eu tenho que dizer que obviamente estamos surpresos. Foi um fim de semana difícil para nós e realmente entramos aqui com um pé atrás, não testamos muito [o carro] na semana passada por causa dos problemas de freios".

Key disse que os problemas de impactaram o programa de testes antes do GP do Bahrain. "Nós sabíamos que a temperatura dos freios frontais estava no limite, mas aqui [no Bahrain] eles subiram para um nível que não previmos. Levamos muito tempo para entender e consertar."

"Mas claro, isso também quer dizer que ficamos preso na garagem tentando permitir que o carro corresse de maneira confiável com a temperatura controlada. Então não fizemos nenhuma melhoria para o Bahrain. Pelo menos nenhuma das quais planejamos."

Apesar de entender os fatores que atrapalharam a equipe, Key admite que falta aderência para MCL36.

"Temos desempenho para tirar aqui. Não vou dizer que tudo está perfeito porque foi essa pista em particular que ressaltou nossas fraquezas. É algo geral."

"O carro, a plaforma, está funcionando bem. Mecanicamente, está bem. Aerodinamicamente, ele faz o que foi feito para fazer. Os pilotos não estão encontrando os problemas que tivemos nos anos anteriores [...]. Estamos mais consistentes nesse aspecto".

"O que precisamos é mais aderência, preciamos de mais aderência mecânica, precisamos de mais aderência aerodinâmica. E isso não se mostrou em Barcelona porque as curvas de lá funcionam melhor com o nosso carro do que as curvas daqui", concluiu Key.

