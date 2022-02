Carregar reprodutor de áudio

O próximo fim de semana reserva a abertura do campeonato de 2022 da Copa Shell HB20 no Autódromo de Interlagos.

A categoria entra em seu quarto ano de vida, com várias novidades e promessas de que a competitividade continuará sendo uma de suas principais características, além do melhor custo-benefício para aqueles que pretendem entrar no mundo das corridas, especialmente os jovens.

O cronograma prevê quatro treinos livres, classificação e duas baterias paras as categorias PRO, ELITE e SUPER.

Você poderá acompanhar todas as emoções ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube e toda a repercussão aqui.

Confira os horários de Interlagos

Sexta-feira, 11 de fevereiro

9h20 – Copa HB20 – Treino Livre 1

13h25 – Copa HB20 – Treino Livre 2

16h50 – Copa HB20 – Treino Livre 3

Sábado, 12 de fevereiro

9h20 – Copa HB20 – Treino Livre 4

12h15 – Copa HB20 – Classificação

15h20 – Copa HB20 – Corrida 1 (25 minutos)

Domingo, 13 de fevereiro

10h05 – Copa HB20 – Corrida 2 (25 minutos)