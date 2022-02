F1: Norris renova contrato com McLaren até final de 2025

Carregar reprodutor de áudio

Lando Norris será da McLaren até o final da temporada de 2025 da Fórmula 1.

O piloto de 22 anos havia assinado um contrato de renovação com a McLaren em maio passado, mas foi recompensado por sua boa forma até 2021 com um novo acordo que cobre as próximas temporadas.

“Estou extremamente feliz, é uma grande parte da minha carreira e da minha vida, e ficar na Fórmula 1 por mais quatro anos é incrível do meu lado”, disse Norris.

“Estou muito feliz em fazer isso com a McLaren também, as pessoas com quem cresci, as pessoas com quem entrei na Fórmula 1.

"Mais do que tudo, eu adoraria continuar o que temos e continuar tentando alcançar esse nosso sonho, que é voltar a vencer corridas e, claro, voltar a vencer campeonatos e assim por diante."

Norris fez sua estreia na F1 com a McLaren em 2019, mas desfrutou de sua temporada de maior sucesso até hoje em 2021, quando conquistou quatro pódios e sua primeira pole position no GP da Rússia.

Norris quase venceu a corrida na Rússia, uma chuva tardia e um erro de estratégia fizeram com que ele perdesse a prova nas voltas finais.

Ele terminou o ano em sexto no campeonato de pilotos e liderou os esforços da McLaren ao longo do ano, superando o novo companheiro de equipe, Daniel Ricciardo, por 45 pontos.

Ricciardo tem um contrato até o final da temporada de 2023, o que significa que a formação de pilotos da McLaren permanecerá inalterada nas próximas duas temporadas.

O chefe da equipe, Andreas Seidl, explicou que a contratação de Norris para um acordo de longo prazo era parte de um esforço por estabilidade para ajudar as metas ambiciosas para o futuro, tendo encerrado sua seca de nove anos de vitórias em 2021.

"Acreditamos fortemente no talento de Lando, acreditando que ele pode definitivamente ser um elemento-chave para atingir essas metas que estamos tendo", disse Seidl.

"Consistência e continuidade ao lado do piloto também são a chave para o sucesso, especialmente se você já tem os caras certos em seu carro.”

"Então, Zak [Brown] e eu nos envolvemos recentemente com Lando, tivemos algumas boas discussões sobre o compromisso em que estamos juntos há vários anos de ambos os lados e, portanto, estamos muito felizes por termos implementado um novo contrato de quatro anos com Lando."

Norris reconheceu que parecia "um pouco estranho" assinar dois contratos no espaço de nove meses, mas sentiu que o acordo de longo prazo ajudaria a trazer o melhor dele na pista.

"Isso não me levaria nem perto de 25", disse Norris sobre seu acordo anterior. "Mas isso é mais pela solidariedade na equipe e pela confiança, e realmente pela confiança em nós dois no longo prazo.

"Eu vejo isso como um benefício, um para mim ter esse contrato mais longo e ficar aqui por um tempo."

Norris foi um dos destaques da F1 no ano passado, mas agora não estará na disputa por uma vaga com nenhuma equipe rival nos próximos quatro anos, apesar da chance de vagas surgirem.

"Acho que havia oportunidades que sabíamos que surgiriam no futuro com várias equipes", disse Norris.

"Esta é uma mensagem muito forte para passar a todos, a fé que temos um no outro e o quanto acredito que a McLaren ainda pode se recuperar e voltar à frente nos próximos anos, mesmo com as oportunidades que poderiam surgir nos próximos anos."

Seidl também revelou que tanto ele quanto o CEO da McLaren Racing, Brown, também fecharam novos acordos para cobrir o mesmo período de longo prazo, atuando como mais estabilidade para a equipe britânica.

"Zak, eu e toda a minha equipe de liderança também estamos comprometidos com a equipe a longo prazo", disse Seidl.

“Juntamente com a grande equipe que temos com todos os grandes talentos que temos aqui, também é um sinal muito importante de crença e confiança de que podemos voltar à frente na Fórmula 1”.

