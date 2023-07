Depois de estrear já no pódio em seu primeiro Dakar, disputado no início do ano, Lucas Moraes anunciou nesta terça-feira (11) que passa a ser piloto oficial TOYOTA GAZOO Racing, além de retomar a parceria com o navegador Kaique Bentivoglio.

"O apoio da Toyota é um novo estímulo importante neste segundo semestre, quando a temporada realmente vai decolar. É a fase que define quem terá sucesso ou não. E a entrada de novos apoiadores desse nível nos dá tranquilidade de estarmos no caminho certo”, comentou Lucas Moraes.

"Estou muito animado para retomar a parceria com o Kaique. Vencemos o último Sertões e muitas outras corridas importantes juntos. Ele é garantia que nosso time terá uma navegação perfeita", acrescentou. Além da Toyota, a campanha da dupla contará com apoio de Red Bull, SpeedMax, Zapalla e Oakley.

Daniel Grespan, líder do projeto da TOYOTA GAZOO Racing no Brasil, celebrou a parceria com Lucas Moraes. “A estratégia de apoiar o automobilismo está no DNA da TOYOTA GAZOO Racing e ficamos muito honrados em celebrar a parceria com um dos maiores talentos das competições de off-road do mundo como o Lucas Moraes, que trouxe um resultado histórico para o Brasil no último Dakar com um terceiro lugar na classificação geral entre os carros”, diz Grespan.

Grande Momento

Moraes realmente vive um grande momento: no último final de semana, competindo com um UTV da Polaris da equipe MEM Motorsport e apoio da Red Bull, ele liderou todos os dias e venceu a quarta etapa do Campeonato Brasileiro de Rally Baja, aumentando ainda mais a liderança na classificação geral da competição.

“O Brasileiro de Baja é muito competitivo e, apesar de não utilizar o Toyota GR DKR que usei no último Dakar e na vitória do Sertões em 2022, disputar essas corridas é um grande desafio e também me ajuda a me manter afiado em termos de preparação. Por isso tudo, a vitória neste domingo, no Interior de São Paulo, foi muito especial. É mais um incentivo para buscar os melhores resultados possíveis esta temporada”, comentou o piloto da Red Bull/ TOYOTA GAZOO Racing/ SpeedMax/ Zapalla/ Oakley.

