Sainz revela fraturas em duas vértebras após acidente no Dakar

Na metade da nona etapa da 45ª edição do Dakar, Carlos Sainz e o seu copiloto, Lucas Cruz, sofreram um grave acidente que deixou o Audi RS Q e-tron E2 da dupla destruído, um impacto tão grande que causou o abandono.

Na ocasião, tanto a equipe quanto eles mesmos garantiram que tudo estava em ordem, exceto por algumas dores causadas pelo incidente. No entanto, assim que desembarcaram e voltaram para a Espanha, o pai do piloto da Ferrari sabia que as dores que sentia não eram muito comuns, então decidiu se submeter a exames médicos.

Nesta segunda-feira (16), Sainz confirmou por meio das redes sociais que os exames que tinha feito não tinham sido muito positivos e confirmou que tinha “fraturas nas vértebras T5 e T6”, mas felizmente estavam “estáveis”.

O piloto da Audi, após saber da notícia das suas lesões, assegurou que o seu objetivo é tentar recuperar da melhor e o mais rapidamente possível, já que o seu desejo é continuar a competir e desfrutar de uma das coisas que mais gosta: correr e competir.

"No meu regresso a Madrid, as dores nas costas depois do que aconteceu no Dakar persistiram mais do que o normal. Seguindo a recomendação dos médicos, fiz exames adicionais para poder avaliar com precisão a extensão da lesão.

Infelizmente, os resultados não trouxeram boas notícias, pois fraturei as vértebras T5 e T6. A nota positiva é que ambas estão estáveis ​​e a partir de hoje a minha prioridade será recuperar o mais rápido possível.

Obrigado a todos pelo apoio e carinho recebidos nos últimos dias. Manterei todos informados”, concluiu o veterano madrileno, três vezes vencedor do Dakar e bicampeão do WRC.

