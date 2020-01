O atual campeão do Dakar, Nasser Al-Attiyah, acredita que o novato Fernando Alonso provou ser competitivo o suficiente para retornar ao rali no futuro e espera que outros ex-pilotos da Fórmula 1 façam o mesmo, como Jenson Button.

Alonso está disputando seu primeiro Dakar este ano como parte do programa da Toyota liderado por Al Attiyah e ocupa o 16º lugar na classificação geral, após a primeira metade da maratona na Arábia Saudita.

Embora um atraso de duas horas para reparos no segundo dia tenha prejudicado suas chances de obter um resultado importante, o bicampeão da Fórmula 1 impressionou seus rivais.

Al-Attiyah disse que Alonso chamou sua atenção durante a etapa mais recente da sexta-feira, na qual o espanhol terminou à frente dos antigos companheiros de equipe, Giniel de Villiers e Bernhard ten Brinke.

"Foi uma semana muito boa", disse Al-Attiyah sobre as performances de Alonso. "Apenas um dia foi realmente de má sorte para ele, mas se você ver a performance, hoje ele me surpreendeu, muito melhor que Giniel, muito melhor que dez Brinke.”

"Para seu primeiro Dakar... eu sei que ele é um cara durão, ele está aprendendo. Isso é bom, porque significa que no próximo ano ele fará o Dakar."

Embora a afirmação tenha sido uma brincadeira, Al-Attiyah posteriormente reiterou sua visão do retorno de Alonso ao Dakar como provável.

Questionado se esperava que Alonso brigaria pela vitória em 2021, Al-Attiyah disse: "Vencedor? Não sei, você precisa de tempo. Você precisa ter uma experiência muito boa.”

"Tenho certeza que ele tentará, e se ele terminar entre os três ou cinco primeiros será bom.”

"Precisamos dele. Tenho certeza que ele trará mais pilotos de Fórmula 1. Talvez Jenson Button, por que não?”

"Eu o vejo Button na Baja 1000 no México e ele fez a corrida, e acho que ele pode fazer o Dakar."

Button também foi companheiro de equipe de Alonso na McLaren em 2015 e 2016, antes de terminar sua carreira em tempo integral na F1.

Desde então, ele se tornou um campeão do Super GT na Honda, mas não tem planos de corrida em tempo integral confirmados para 2020.

Button competiu o evento off-road, Baja 1000, no Marrocos no mês passado e ficou preso no deserto por 17 horas após uma falha mecânica.

Confira imagens de Fernando Alonso no Dakar 2020

Galeria Lista #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 1 / 21 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso 2 / 21 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso 3 / 21 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 4 / 21 Foto de: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 5 / 21 Foto de: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 6 / 21 Foto de: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 7 / 21 Foto de: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 8 / 21 Foto de: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 9 / 21 Foto de: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 10 / 21 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 11 / 21 Foto de: Toyota Racing #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 12 / 21 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma 13 / 21 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz 14 / 21 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso 15 / 21 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso 16 / 21 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso 17 / 21 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso 18 / 21 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso 19 / 21 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso 20 / 21 Foto de: A.S.O. #310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso 21 / 21 Foto de: A.S.O.

