O Dakar 2020 segue em alto nível após o sexto estágio na Arábia Saudita. Bicampeão da Fórmula 1 e estreante no rali mais difícil do mundo, Fernando Alonso chegou em sexto com a Toyota Hilux e conseguiu sua melhor colocação até o momento, ocupando o 16º posto geral.

Quem venceu foi Stéphane Peterhansel, terceiro na classificação geral. O piloto da Mini superou o 'companheiro' Carlos Sainz, que ainda conseguiu ampliar a liderança no rali. Ele está 7min16s à frente de Nasser Al-Attiyah, que chegou em terceiro com a Toyota Hilux no estágio.

GERAL # Piloto / navegador Carro Tempo Intervalo 1 305 Carlos Sainz Lucas Cruz Mini 23h33m5s 2 300 Nasser Al-Attiyah Mathieu Baumel Toyota 23h40m51s 7m46s 3 302 Stephane Peterhansel

Paulo Fiuza Mini 23h49m23s 16m18s 4 309 Yazeed Al-Rajhi Konstantin Zhiltsov Toyota 24h9m51s 36m46s 5 311 Orlando Terranova Bernardo Graue Mini 24h16m57s 43m52s 6 315 Mathieu Serradori Fabian Lurquin Century 24h23m24s 50m19s 7 304 Giniel de Villiers Alex Haro Toyota 24h28m44s 55m39s 8 307 Bernhard ten Brinke Tom Colsoul Toyota 24h46m1s 1h12m56s 9 324 Yasir Seaidan Alexy Kuzmich Mini 25h33m14s 2h0m9s 10 335 Benedikt Vanagas Filipe Palmeiro Toyota 26h11m29s 2h38m24s

UTVs: Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin chegam na terceira posição

Campeã do Dakar em 2018, a dupla brasileira finalmente desencantou na edição deste ano, chegando em terceiro no estágio desta sexta e subindo para o 10º posto geral. Quem venceu foi Gerard Farrés Guell, que superou Chaleco López, campeão de 2019 e líder em 2020.

Motos, caminhões e quadriciclos

Nas duas rodas, Ricky Brabec voltou a vencer e segue na liderança. O segundo geral é Pablo Quintanilla, a quase 21min de distância. Entre os caminhões, Eduard Nikolaev teve que abandonar, de modo que a categoria terá um novo campeão.

O favorito é Andrey Karginov, que venceu o estágio e segue na liderança, com quase 20min de vantagem para Anton Shibalov. Nos quadriciclos, Ignacio Casale está com mais de 35min de tranquilidade na ponta, mas foi batido por Simon Vitse no estágio.

Veja por onde o Rally Dakar 2020 passa na Arábia Saudita:

Galeria Lista O mapa do Dakar 2020 1 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 1 (5 de janeiro): de Yeda a Al Wajh (752 km, sendo 319 cronometrados) 2 / 14 Foto de: E. Vargiolu / DPPI Etapa 2 (6 de janeiro): de Al Wajh a Neom (401 km, sendo 367 cronometrados) 3 / 14 Foto de: Toyota Racing Etapa 3 (7 de janeiro): Neom a Neom (489 km, sendo 404 cronometrados) 4 / 14 Foto de: Toyota Racing Etapa 4 (8 de janeiro): de Neom a Al Ula (676 km, sendo 453 cronometrados) 5 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 5 (9 de janeiro): de Al Ula a Ha'il (563 km, sendo 353 cronometrados) 6 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 6 (10 de janeiro): de Ha'il a Riade (830 km, sendo 478 cronometrados) 7 / 14 Foto de: A.S.O. 11 de janeiro: Dia de descanso em Riade 8 / 14 Foto de: DPPI Etapa 7 (12 de janeiro): de Riade a Wadi Al-Dawasir (741 km, sendo 546 cronometrados) 9 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 8 (13 de janeiro): de Wadi Al-Dawasir a Wadi Al-Dawasir (713 km, sendo 474 cronometrados) 10 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 9 (14 de janeiro): de Wadi Al-Dawasir a Haradh (891 km, sendo 415 cronometrados) 11 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 10 (15 de janeiro): de Haradh a Shubaytah (608 km, sendo 534 cronometrados) 12 / 14 Foto de: A.S.O. Etapa 11 (16 de janeiro): de Shubaytah a Haradh (744 km, sendo 379 cronometrados) 13 / 14 Foto de: E. Vargiolu / DPPI Etapa 12 (17 de janeiro): de Haradh a Al Qiddiyah (447 km, sendo 374 cronometrados) 14 / 14 Foto de: E. Vargiolu / DPPI

As paisagens e atrações do Rally Dakar 2020, na Arábia Saudita: