Em um dia de dobradinha da Audi, com Mattias Ekström ficando com a vitória do estágio e Stéphane Peterhansel, o outro piloto da montadora alemã, Carlos Sainz, conseguiu aumentar sua vantagem na liderança geral do Dakar em cerca de seis minutos.

Já Lucas Moraes conseguiu consolidar sua terceira posição na classificação geral, abrindo quase 30min de diferença para Gillaume de Mevius.

Após sua terceira vitória de estágio em 2024, Loeb chegou à segunda-feira com a intenção de reduzir ainda mais a vantagem de Sainz, e parecia a caminho disso, liderando com três minutos de vantagem para o espanhol nos 100km finais do deslocamento entre Al Duwadimi e Ha'il.

Porém, no trecho final, Loeb acabou perdendo mais de dez minutos, desfazendo tudo que havia construído no começo do estágio.

Ekstrom acabou com a vitória do dia com 03h17min15s, 02min45s à frente de Peterhansel, fazendo uma dobradinha da Audi. Guerlain Chicherit completou o top 3 do dia, ficando apenas 25s atrás do francês.

Em modo de administração, Sainz foi o quarto colocado com a Audi, mas com Loeb apenas em décimo, o espanhol aumentou sua vantagem na ponta. Já Lucas Moraes foi o sétimo colocado no dia, ficando a 07min52s do sueco.

Photo by: Red Bull Content Pool #207 Team Audi Sport Audi RS Q e-tron E2: Mattias Ekstrom, Emil Bergkvist

Olhando para a classificação geral, Sainz lidera com 33h29min10s, 24min47s à frente de Loeb. Já Lucas conseguiu se manter na terceira posição, 01h05min13s atrás do espanhol. Ao final do oitavo estágio, Moraes perdeu um minuto de vantagem para de Mevius, com uma diferença agora de 29min. Já Cristian Baumgart e Beco Andreotti estão em 12º, 03h20min04s atrás.

Classificação dos carros após o oitavo estágio (15/01):

Posição Piloto Carro Tempo / Diferença 1 Carlos Sainz Audi 33h29m10s 2 Sebastien Loeb Prodrive +24m47s 3 Lucas Moraes Toyota +1h05m13s 4 Guillaume de Mevius Toyota +1h34m18s 5 Giniel de Villiers Toyota +1h45m12s 6 Guerlain Chicherit Toyota +1h56m37s 7 Martin Prokop Ford +2h01m23s 8 Mathieu Serradori Century +2h03m15s 9 Guy Botterill Toyota +2h24m04s 10 Benediktas Vanagas Toyota +2h34m24s

Motos

O dia nas duas motos ficou em família. O argentino Kevin Benavides levou a melhor nesta segunda-feira com 03h35min03, apenas 31s à frente de seu irmão, Luciano. Adrien van Beveren completou o top 3, ficando a apenas 01min27s do sul-americano.

Mas, na classificação geral, Ricky Brabec segue na liderança com 36h16min31s. Em uma disputa bem apertada, Ross Branch vem em segundo a apenas 42s, enquanto Jose Ignacio Cornejo completa o top 3 a 04min21s.

UTVs - Protótipos (T3)

Saleh Alsaif foi o vencedor do dia com 03h35min28s, 03min22s à frente de Mitchell Guthrie. Marcelo Gastaldi e Carlos Sachs foram os brasileiros melhores colocados em sétimo, a 09min05s, enquanto Austin Jones e Gustavo Gugelmin terminaram em 10º, 15min atrás.

Na classificação geral, Guthrie lidera com 37h08min19s, 34min03s à frente de Cristina Gutierrez. Jones e Gugelmin vêm em quinto, com uma diferença de 01h31min30s, enquanto Gastaldi e Sachs estão em oitavo, mas já a 04h34min50s.

UTVs de Produção

A vitória do dia ficou com o português João Ferreira, com uma marca de 03h46min46s, 03min43s à frente do francês Xavier de Soultrait. Cristiano Batista e Fausto Mota ficaram em quinto, a 09min24s, enquanto Rodrigo Varela e Enio Bozzano terminaram o dia na sétima posição, 14min22s atrás dos vencedores.

Soultrait lidera a classe com 39h41min37s, 07min41s à frente de Ferreira. Batista e Mota estão em sétimo, com uma diferença de 04h11min09s. Já Varela e Bozzano estão fora da briga pela vitória, com um déficit de mais de 53 horas.

Motorsport Business #9 – ANDRÉ DUEK: Vida de corridas e negócios, e o valor de empreender nas pistas



F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #264 – O que Gil de Ferran deixa para o automobilismo?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!