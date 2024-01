A quarta-feira (17) marcou a décima e antepenúltima etapa do Dakar 2024, em um trecho de “laço”, com saída e chegada em Al’Ula, com 612 quilômetros totais, dos quais 371 valendo contra o relógio. O dia marcou o melhor resultado de etapa para a dupla da X Rally, formada pelos brasileiros Cristian Baumgart e Beco Andreotti.



Os tetracampeões do Sertões finalizaram a etapa nos carros com o oitavo melhor tempo do dia. “Foi uma etapa bem completa, com muita coisa de tudo: navegação, dificuldade de pilotagem, muita reta para acelerar, areia, pedra, muitas referências. Espetacular. A dificuldade do dia foi em ultrapassar as motos – e foram muitas -, mas fomos em uma tocada segura em um ótimo ritmo”, analisou Cristian Baumgart.

“Tudo se encaixou – pilotagem e navegação sem erros -, mas uma especial muito difícil, com pedras, dunas e muita exigência de navegação. Amanhã vai ser um dia ainda mais difícil e vamos tentar fazer uma boa prova com calma”, completou Beco Andreotti.



Os brasileiros da X Rally seguem na 12ª posição no geral acumulado entre os carros. A 11ª e penúltima etapa do Dakar 2024 será disputada nesta quinta-feira (18) com 587 quilômetros entre Al’Ula e Yanbu, que já é o destino final da prova, com 480 quilômetros válidos pelo cronômetro.

