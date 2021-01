Dakar: Brasileiros dos UTVs terminam com vitória no último dia

Em uma das edições do Dakar mais “sofridas” dos últimos anos, a dupla brasileira Reinaldo Varela e Maykel Justo terminou a 43ª edição do Dakar com a vitória na etapa final, realizada nesta sexta-feira (15) em 447km entre Yanbu e Jeddah. Os brasileiros já haviam liderado outras cinco especiais entre as dozes disputadas, mas a vitória escapou em todas as oportunidades.

“Foi uma sensação maravilhosa vencer hoje, bem no final, depois de tanta luta e esforço neste Dakar, que foi um desafio muito difícil de superar. Se tivéssemos apenas chegado ao final, já estaria satisfeito. Mas acho que essa vitória hoje foi uma recompensa pelo que fizemos até aqui”, disse Varela, campeão em 2018.

“Diante disso eu quero sinceramente parabenizar os campeões Chaleco (Francisco Lopez) e Juan Pablo (Vinagre), e também meu amigo e parceiro de tantas provas Gustavo (Gugelmin), que chegou em segundo. O que fizeram tem muito valor”, destacou o piloto, referindo-se ao navegador catarinense que fez dupla com o piloto americano Austin Jones.

Esta edição do Dakar também registrou a estreia da parceria de Varela e Maykel Justo: “Maykel foi um parceirão, profissional em todos os momentos e colega que topa qualquer desafio – e tivemos muitos, acredite. Foi muito legal trabalhar com ele”, elogiou Varela.

“Foi uma experiência incrível trabalhar com o Varela e atuar pela primeira vez em uma equipe apoiada pela fábrica. Que bom que tudo deu certo e chegamos ao final com uma vitória e ainda entre os cinco melhores na geral. Estou muito feliz pelo que fizemos”, completou Maykel Justo.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

DEBATE: O que PÉREZ vai CAUSAR na Red Bull? Mais pontos e VITÓRIAS que VERSTAPPEN ou TRETAS?

PODCAST: Top-3: as corridas mais marcantes da história da F1 em nossas memórias