O Rally Dakar será realizado inteiramente na Arábia Saudita pelo terceiro ano consecutivo em 2022, mas o organizador ASO prometeu uma nova rota e um retorno ao deserto Empty Quarter.

Quando o Rally Dakar deixou a América do Sul em 2020 como parte de um acordo de cinco anos com a Arábia Saudita, ele deixou a porta aberta para adicionar mais países à sua rota depois que a cláusula de exclusividade de primeiro ano com o país expirou.

No entanto, com as restrições de viagens que impediram o diretor esportivo da prova, David Castera, de realizar trabalhos de inspeção e reconhecimento em novos locais, a 44ª edição do rally permanecerá na Arábia Saudita.

O Rally Dakar de 2022 terá início em Hai'il em 1º de janeiro e chegará em Jeddah em 14 de janeiro.

A rota será paralela ao Golfo Pérsico antes de entrar no Empty Quarter, ou deserto de Rub al-Khali, o imenso deserto de areia de 650.000 km2 na região sudeste do país, que será a principal atração do evento no ano que vem.

Depois de inúmeras preocupações com a segurança na primeira visita ao país em 2020, quando a prova no deserto testemunhou a morte do veterano Paulo Gonçalves, o Dakar surgiu com uma solução única para produzir um evento mais seguro desta vez.

Enquanto a rota vai fundo no Empty Quarter, os competidores vão cruzar a parte mais perigosa por meio de um conexão, completando três dias de "100% dunas e um acampamento à moda antiga".

Para sair de lá para o dia de descanso em 8 de janeiro, a ASO organizará uma viagem para Riade, capital da Arábia Saudita.

Embora todos os detalhes ainda não tenham sido decididos, Castera disse que serão "cerca de 4.000 km de etapas especiais e 2.500-3.000 km de viagens".

“Sempre há uma história para contar quando você prepara um Dakar."

"Quando não podíamos ter dois ou três países, pensamos 'o que fazemos?' Escutei as pessoas e me falaram que tinha muita pedra, faltavam dunas."

“Então vamos começar em Ha'il, o que me permite começar com uma corrida de areia, sem poeira.”

“Depois vamos para o sul. Vamos entrar no Empty Quarter para fazer dunas e mais dunas. Teremos três dias de dunas 100% exclusivas, com um acampamento no meio que nos permitirá voltar a as origens da corrida: sem caravanas para dormir. É esse o espírito que gosto e é o que o Dakar sempre teve."

“Aí vai ter uma segunda semana mais normal, entre aspas, com mais ênfase na navegação, estradas no meio de grandes pedras, mas também com dunas. No geral, é como um banho de areia porque vamos ter muito mais areia do que nos últimos dois anos. ”

Uma das grandes mudanças para o Rally Dakar 2021 foi a introdução do roadbook eletrônico para competidores nas categorias de carros, SSV, T3 e caminhões. Em 2022, o evento estenderá esta ferramenta de navegação a todas as categorias de elite.

F1 2021: MERCEDES identifica PONTO FRACO da RED BULL; saiba qual

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #103: TELEMETRIA - Tudo sobre o GP da Espanha com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.