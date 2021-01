Dakar: Dupla brasileira é punida e perde vitória em estágio inicial

A dupla brasileira da categoria UTVs, Reinaldo Varela e Maykel Justo, que havia conquistado a vitória no primeiro estágio do Dakar de 2021, foi penalizada em um minuto por entrar em uma zona de radar a 4 km/h acima do permitido.

“O gráfico mostra que entramos a 54km/h e imediatamente reduzimos para os 50km/h permitidos. Mas está lá registrado que entramos um pouquinho acima nessa área de radar. Acho que isso foi resultado da ansiedade que estávamos passando depois de tanta pressão com as dificuldades do momento”, disse Varela.

“No fim das contas, diante da situação que vivemos hoje, terminar em terceiro foi lucro. Continuamos felizes com nossa performance”, completou o piloto, que foi campeão do Dakar em 2018.

Com a punição, a vitória passou a ser do norte-americano Justin Jones, que conta com a navegação do brasileiro Gustavo Gugelmin – campeão com Varela em 2018. A dupla chilena Francisco Lopez Contardo e Juan Pablo Latrach Vinagre é a segunda colocada.

