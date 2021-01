Dakar: Spinelli e Haddad superam dois furos de pneus e seguem na disputa

O domingo foi intenso para a dupla Guiga Spinelli e Youssef Haddad, que representa o Brasil na categoria carros do Dakar, após 622 quilômetros de percurso, sendo 277 deles com trechos cronometrados, entre as cidades de Jeddah até Bisha, já no interior da Arábia Saudita.

Eles relataram dois furos de pneus, além de uma informação confusa na rota que acabou atrasando ainda mais o desepenho do time brasileiro.

“A gente teve um bom início na especial, passando no top-15 da categoria carros até a parcial do quilômetro 75. Mas aí tivemos um pneu furado e, com isso, além do tempo perdido na troca, a gente voltou atrás de alguns carros e ficamos muito na poeira.”

“E quando nosso ritmo já estava melhorando, tivemos um segundo furo de pneu, o que nos forçou a adotar um ritmo um pouco mais tranquilo. Para completar o dia, houve uma informação confusa na planilha no final da especial em que, assim como muitos competidores, acabamos perdendo tempo. Mas o carro está excelente, ainda temos muito para evoluir nosso rimo e ainda tem muito Dakar pela frente”, comentou Spinelli.

Mesmo com todas estas adversidades, o time brasileiro, que compete com o modelo Mini All4 Racing da equipe alemã X-raid, segue na disputa, com o tempo de 3h42min29s, a 36min33s do líder e na 29ª colocação na classificação geral.

Nesta segunda-feira o Dakar 2021 tem sequência, saindo de Bisha para Wadi Ad-Dawasir, no centro-sul da Arábia Saudita, para o segundo dia de competição.

