Nasser Al-Attiyah colocou a Toyota no topo na segunda etapa do Dakar 2021 nesta segunda-feira, quando Stephane Peterhansel superou o companheiro de equipe Carlos Sainz para assumir a liderança na geral.

Três vezes vencedor do evento, Sainz começou primeiro na estrada no estágio de 457 km de Bisha a Wadi Ad-Dawasir, após sua vitória no domingo, mas já havia ficado atrás de Peterhansel no segundo waypoint na marca de 46 km.

Al-Attiyah rapidamente começou a tirar vantagem do sexto ponto de passagem e finalmente assumiu a liderança na marca de 315 km.

O piloto do Catar acabou vencendo a etapa por mais de dois minutos de Peterhansel, marcando uma grande reviravolta na sorte após o 10º lugar na primeira etapa.

No entanto, os 12 minutos que perdeu no domingo significam que ele está apenas em terceiro lugar na classificação, nove minutos atrás de Peterhansel e a três de Sainz, o segundo colocado.

Guiga Spinelli e Youssef Hadad finalizaram em 23º e estão na 28ª posição na classificação geral, enquanto Marcelo Gastaldi e Lourival Roldan terminaram a segunda-feira em 28º, mas ocupam o 20º posto.

Brasileiros perdem terreno nos UTVs

A segunda-feira não foi das melhores para os brasileiros nos UTVs. Reinaldo Varela e Maykel Justo ficaram com o sétimo lugar, a 6min44s de Saleh Alsaif, vencedor do estágio ao lado do espanhol Oriol Montijano. Gustavo Gugelmin, que navega para Austin Jones, finalizou o dia em nono lugar.

Franciscom Lopez Contardo, que ficou me terceiro, é o líder na classificação, a 39 segundos de Aron Domzala, da Polônia. Varela e Justo ocupam o quarto lugar e Jones e Gugelmin o quinto posto.

Motos: Barreda vence em dia ruim para KTM

Joan Barreda alcançou a histórica marca de 25 vitórias no Dakar nesta segunda-feira para saltar para a liderança geral do evento, enquanto as esperanças da KTM de recuperar o título da Honda sofreram um golpe.

O espanhol ficou a 3min55s à frente do atual campeão e companheiro de equipe da Honda, Ricky Brabec, com a dupla se recuperando de uma difícil primeira fase do rali.

Pablo Quintanilla foi o terceiro mais rápido na especial para a Husqvarna, 6min02s abaixo de Barreda, seguido pelo piloto da Yamaha Ross Branch e outro piloto Honda, José Ignacio Cornejo.

O trio de pilotos de fábrica da KTM caiu na tabela de classificação em um dia inesquecível para a marca austríaca, com Matthias Walkner sofrendo o pior.

Walkner havia começado o dia em terceiro, mas sofreu um problema de embreagem que lhe custou duas horas e 15 minutos, e caiu para 46º na classificação geral.

Toby Price, entretanto, perdeu tempo para Barreda ao longo da etapa e acabou cedendo 32 minutos ao espanhol - deixando-o a 17min39s da liderança e provisoriamente em 16º na classificação.

Sam Sunderland se saiu um pouco melhor, mas ainda assim não conseguiu romper o top-10, ao perder 23 minutos, que o deixou em 12º e 12min50s abaixo de Barreda no geral.

Carros (top-10):

Pos Piloto Carro Tempo/Dif 1 Stephane Peterhansel Mini 7hr17m18s 2 Carlos Sainz Mini 6m37s 3 Nasser Al-Attiyah Toyota 9m14s 4 Mathieu Serradori Century 14m21s 5 Jakub Przygonski Toyota 24m27s 6 Yazeed Al Rajhi Toyota 27m32s 7 Sebastien Loeb BRX 36m40s 8 Brian Baragwanath Century 37m51s 9 Bernhard Ten Brinke Toyota 41m49s 10 Nani Roma BRX 41m55s

Motos (top-10):

Pos. Piloto Moto Tempo/Dif 1 Joan Barreda Honda 8h15m38s 2 Ricky Brabec Honda 6m23s 3 Ross Branch Yamaha 6m37s 4 Pablo Quintanilla Husqvarna 7m16s 5 Xavier de Soultrait Husqvarna 8m25s 6 Adrien van Beveren Yamaha 8m34s 7 Luciano Benavides Husqvarna 9m07s 8 Skyler Howes KTM 9m31s 9 Stefan Svitko KTM 10m23s 10 Lorenzo Santolino Sherco 10m51s

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

‘Nelsão’ na STOCK CAR? Entenda detalhes da vinda do TRICAMPEÃO mundial de F1 de volta ao paddock

PODCAST: Quem ou quais foram os maiores fiascos da F1 em 2020?