Dakar: estreante, brasileiro Moraes celebra 3º lugar entre carros

Lucas Moraes vem cumprindo uma jornada impecável em sua estreia no Dakar, a mais difícil prova do mundo, realizada nos desertos da Arábia Saudita com 15 dias de duração. Nesta sexta-feira, o brasileiro e o navegador alemão Timo Gottschalk levaram seu Toyota GR DKR Hilux ao sétimo lugar depois dos 333km da sexta especial consecutiva do rally, resultado que os alçou à terceira posição da classificação geral da categoria carros, a principal da competição.

Ainda estreante na prova, o jovem brasileiro passou a ser um dos centros das atenções na enorme caravana multinacional do Dakar, merecendo muitos elogios pela maturidade e domínio da situação na empreitada inaugural. A sexta etapa, inclusive, foi avaliada como “traiçoeira e perigosa” por vários competidores, tanto pelo nível técnico como pelas várias situações de risco físico enfrentadas pelos mais de 400 veículos participantes.

“Esse foi mesmo um dia bem difícil, com muitas dunas, muitas dunas mesmo”, comentou ele, que viu dois concorrentes consagrados e multicampeões se acidentando: Carlos Sainz, espanhol tricampeão da disputa, e o francês Stéphane Peterhansel, 14 vezes vencedor da Dakar. Ambos correm pela Audi.

“Algumas delas eram muito perigosas, com descidas bem íngremes e saltos. O carro sofreu um pouco, mas foi valente. E conseguimos chegar ao final com ele inteiro”, continuou o atleta patrocinado pela Red Bull.

A corrida do bicampeão do Sertões, no entanto, não foi livre de percalços. “Dadas as condições, podemos dizer que fizemos uma prova limpa. Mas tivemos um pneu furado no km 35. Depois, percebemos que outro tinha um vazamento – e paramos novamente para fazer a troca", disse.

"Aí seguimos até o final com um ritmo conservador, pensando sempre em evitar quebras porque o dia de hoje foi bem difícil para o equipamento. Mas sabíamos que tínhamos chance de um bom resultado”, comentou.

Cautela

Sobre o momento que está vivendo, Lucas foi cauteloso. “É incrível estarmos no terceiro lugar na geral. O Dakar reúne as melhores duplas do mundo. Então, nem sei o que dizer pra falar a verdade”, comentou o brasileiro. “Estrear fazendo um bom papel sempre foi o que sonhei. Está acontecendo, mas o rally está longe do fim ainda. E o Dakar é imprevisível... A única maneira de seguir em frente é continuar mantendo o foco, trabalhar bastante e respeitar o desafio. Senão, ele te engole”.

O melhor resultado final de um piloto brasileiro na categoria carros do Dakar foi o oitavo lugar de Klever Kolberg em 2002, a bordo de um Mitsubishi Pajero e com navegação do francês Pascal Larroque.

A vitória na especial de hoje foi de Nasser Al-Attiyah, príncipe do Catar, ao lado do navegador francês Mathieu Baumel: eles cumpriram os 333km em 3h13min12s com o Toyota GR DKR Hilux oficial de fábrica. O segundo lugar foi dos franceses Sébastien Loeb/Fabian Lurquin, com um Prodrive Hunter T1+. Neste sábado, o Dakar realiza sua sétima especial, em uma distância de 472km novamente entre Riyadh e Al-Duwadimi.

Confira os resultados de hoje:

6ª Especial, 333km, entre Riyadh e Al-Dawadimi

1. Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota GR DKR Hilux) 3h13min12s

2. Sébastien Loeb/Fabian Lurquin (Prodrive Hunter T1+) +3min29s

3. Henk Lategan/Brett Cummings (Toyota GR DKR Hilux) +8min52s

4. Guerlain Chicherit/Alex Winocq (Prodrive Hunter T1+) +9min12s

5. Vaidotas Žala/Paulo Fiúza (Prodrive Hunter T1+) +10min33s

6. Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist (Audi RS Q e-tron) +10min59s

7. Lucas Moraes/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive) +11min36s

8. Mathieu Serradori/Loic Minaudier (Century CR6-T) +12min36s

9. Jakub Przygoński/Armand Monleón (Mini John Cooper Works Plus) +12min45s

10. Brian Baragwanath/Leonard Cremer (Century CR6-T) +16min4s

Classificação geral após seis especiais

1. Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel (Toyota GR DKR Hilux) 24h0min48s

2. Henk Lategan/Brett Cummings (Toyota GR DKR Hilux) +1h6min50s

3. Lucas Moraes/Timo Gottschalk (Toyota Hilux Overdrive) +1h13min19s

4. Giniel de Villiers/Dennis Murphy (Toyota GR DKR Hilux) +1h44min38s

5. Mattias Ekstrom/Emil Bergkvist (Audi RS Q e-tron) +1h46min55s

6. Sébastien Loeb/Fabian Lurquin (Prodrive Hunter T1+) +1h57min10s

7. Romain Dumas/Max Delfino (Toyota GR DKR Hilux T1+) +2h13min07s

8. Martin Prokop/Viktor Chytka (Ford Raptor RS Cross Country) +2h13min30s

9. Brian Baragwanath/Leonard Cremer (Century CR6-T) +2h20min33s

10. Wei Han/Li Ma (SMG HW2021) +2h49min27s

Como acompanhar na TV

No Brasil, flashes da corrida e reportagens especiais podem ser vistos pela ESPN4, das 22 às 23h (horário sujeito a alteração), com o narrador Thiago Alves e o comentarista Edgard Mello Filho. A repórter Letícia Datena faz boletins diários e in loco, exibidos nos canais Band e Bandsports. Assinantes do Star+ acompanharão imagens comentadas em inglês e espanhol. Outra opção é baixar o app Red Bull TV e assistir a vários conteúdos especiais.

45ª Edição do Rally Dakar

8.549km de percurso total. Especiais somam 4.706km

Veículos e Categorias

Carros: 73

Motos: 125

Quadriciclos: 19

Protótipos Leves: 47

UTVs: 46

Caminhões: 56

Clássicos: 89

Total: 455 veículos

