Carregar reprodutor de áudio

Com o Dakar chegando à metade da competição - 6 das 14 especiais já foram realizadas - Nasser Al-Attiyah já vislumbra o título. O atual campeão viu seus rivais Carlos Sainz e Stéphane Peterhansel, 'companheiros' de Audi, baterem nesta sexta etapa, abrindo caminho para mais uma conquista do príncipe do Catar a bordo da Toyota Hilux. Enquanto o espanhol e o francês amargam um dia ruim na Arábia Saudita, o brasileiro Lucas Moraes, da Toyota Overdrive, sobe para o top 3 geral.

Estreante no Dakar, o bicampeão do Sertões foi sétimo no dia 6, mas aproveitou os contratempos dos rivais. Quem venceu a especial foi Al-Attiyah, à frente do eneacampeão do WRC Sébastien Loeb, francês da Prodrive, e do sul-africano Henk Lategan, da Toyota Gazoo Racing. Após a etapa, Nasser está 1h06min à frente de Lategan e 1h13min à frente de Moraes, que ainda teve furo de pneu e vazamento de ar no outro, tendo de fazer duas paradas. “É incrível estarmos no terceiro lugar", disse.

Posição Piloto Carro Gap 1 Nasser Al-Attiyah Toyota 24hr00m48s 2 Henk Lategan Toyota +1hr06m50s 3 Lucas Moraes Toyota +1hr13m19s 4 Giniel de Villiers Toyota +1hr44m38s 5 Mattias Ekstrom Audi +1hr46m55s 6 Sebastien Loeb Prodrive +1hr57m10s 7 Romain Dumas Rebellion +2hr13m07s 8 Martin Propok Benzina +2hr13m33s 9 Brian Baragwanath Century +2hr20m33s 10 Wei Han SMG +2hr49m27s

#230 Overdrive Racing Overdrive: Lucas Moraes, Timo Gottschalk Photo by: Red Bull Content Pool

Nos UTVs, classe T4, a dupla brasileira composta por Rodrigo Luppi de Oliveira e o navegador Maykel Justo segue na liderança geral após terminarem a etapa em quinto lugar. Com isso, sua vantagem subiu para 20min17s. Cristiano Batista encerrou a especial em sexto, mantendo o oitavo lugar na classificação do rally. Por fim, Bruno Conti de Oliveira, filho de Rodrigo, subiu um posto na tabela, saindo de décimo para nono, após fechar o sexto dia da competição saudita em 13º lugar.

Mais brasileiros

Na classe T3, dos protótipos leves (UTVs preparados para o Dakar), Gustavo Gugelmin, navegador brasileiro que corre ao lado do norte-americano Austin Jones, fechou a etapa seis em segundo lugar. Por conta disso, a dupla se manteve no segundo lugar geral, 8min59s atrás dos líderes Guillaume de Mevius (Bélgica)/François Cazalet (França). Nesta sexta, as duplas brasileiras Pâmela Bozzano/Carlos Sachs e Enio Bozzano Jr/Luciano Gomes foram 29º e 30º. No geral, são 20º e 37º, respectivamente.

Marcelo Medeiros, que disputa a classe dos quadriciclos, fechou o dia em oitavo lugar. O resultado conquistado fez com que Medeiros subisse consideravelmente na classificação geral: o competidor do Brasil agora é o décimo colocado com o Yamaha Raptor 700. "Foi uma grande etapa com seu grau de dificuldade. Vamos continuar a fazer o melhor, recuperar posições na classificação da competição e pontuar no ranking da FIM," enumerou.

Nas motos, o líder Skyler Howes, norte-americano da Husqvarna, terminou a sexta etapa em segundo lugar, ficando atrás do argentino Luciano Benavides, também da Husqvarna. Mesmo não vencendo, o ponteiro conseguiu aumentar sua vantagem para o vice-líder, o australiano da KTM Toby Price, em 3min31s. No meio da tabela, o francês Adrien van Beveren, da Honda, e o chileno Pablo Quintanilla, também equipado com a fabricante japonesa estão separados por apenas 2s.

1 Skyler Howes Husqvarna 26:31:52 2 Toby Price KTM 26:35:23 0:03:31 3 Kevin Benavides KTM 26:38:53 0:07:01 4 Joan Barreda-Bort Honda 26:42:49 0:10:57 5 Adrien van Beveren Honda 26:44:12 0:12:20 6 Pablo Quintanilla Honda 26:44:14 0:12:22 7 Mason Klein KTM 26:44:38 0:12:46 8 Daniel Sanders GasGas 26:51:46 0:19:54 9 Luciano Benavides Husqvarna 26:55:59 0:24:07 10 Nacho Cornejo Honda 26:56:15 0:24:23

Organização do Dakar cancela sétima especial de motos e quadriciclos

Os problemas climáticos seguem impactando o desenrolar do Dakar. Nesta sexta-feira, a organização do rally decidiu cancelar a sétima especial das classes de motos e quadriciclos, etapa que aconteceria entre Riyadh e Al Duwadimi, no sábado.

A programação da etapa 7 segue como planejado para as tripulações das categorias de carros e caminhões, assim como para os concorrentes do Dakar Classic. No domingo, os pilotos que não participaram da sétima especial irão disputar a etapa 8 de forma reprogramada: ou seja, com a rota inicial da especial 7 reduzida para 345 quilômetros.

Como acompanhar na TV No Brasil, flashes da corrida e reportagens especiais podem ser vistos pela ESPN4, das 22 às 23h (horário sujeito a alteração), com o narrador Thiago Alves e o comentarista Edgard Mello Filho. A repórter Letícia Datena faz boletins diários e in loco, exibidos nos canais Band e Bandsports. Assinantes do Star+ acompanharão imagens comentadas em inglês e espanhol. Outra opção é baixar o app Red Bull TV e assistir a vários conteúdos especiais. 45ª Edição do Rally Dakar

8.549km de percurso total. Especiais somam 4.706km Veículos e Categorias

Carros: 73

Motos: 125

Quadriciclos: 19

Protótipos Leves: 47

UTVs: 46

Caminhões: 56

Clássicos: 89

Total: 455 veículos Sainz propõe novo tipo de punição na F1 Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #211 - O que esperar da F1 em 2023? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music