Carregar reprodutor de áudio

A sétima especial do Dakar foi marcada por cancelamento e líderes perdidos no deserto. Por conta do mau tempo e do cansaço apresentado pelos pilotos, a direção da categoria optou pela não realização do estágio sete para a categoria de motos e quadriciclos, enquanto nos carros, o dia foi 'traiçoeiro' para os primeiros colocados gerais, incluindo o primeiro colocado geral, o príncipe do Catar Nasser Al-Attiyah e o brasileiro Lucas Moraes que acabaram se perdendo no deserto.

Em mais uma etapa ruim para a Audi com Mattias Ekstrom tendo problemas mecânicos e Carlos Sainz parando para prestar assistência ao companheiro de equipe, as chances da fabricante alemã praticamente se cessaram. Bom para a Toyota que agora domina as quatro primeiras colocações. De maneira surpreendente, a vitória ficou com o piloto da casa Yazeed Al Rajhi, da Toyota Overdrive, ao completar a especial em 3h6min.

Com a mão no título, Al-Attiyah fechou o dia na 14º colocação com o tempo de 3h25min, o que não alterou em nada a sua liderança. Agora, Nasser tem 1h1min de vantagem para o sul-africano Henk Lategan. O brasileiro Lucas Moraes terminou o estágio em 11º e segue em terceiro lugar na classificação. "Faltando uns 50km a gente se perdeu. O desafio da navegação é justamente acertar sempre o caminho, mas confesso que nem dá pra dizer o susto que foi essa saída de rota", disse.

Classificação após a Etapa 7:

Posição Piloto Carro Gap 1 Nasser Al-Attiyah Toyota 27h26m23s 2 Henk Lategan Toyota +1h01m04s 3 Lucas Moraes Toyota +1h11m24s 4 Giniel de Villiers Toyota +1h36m47s 5 Sébastien Loeb Prodrive +1h54m17s 6 Romain Dumas Rebelião +2h12m30s 7 Brian Baragwanath Século +2h14m40s 8 Martin Prokop benzina +2h17m26s 9 Wei Han submetralhadora +2h51m38s 10 Lionel Baud Toyota +3h17m59s

FOTO LUCAS

Dia ruim para o brasileiro Rodrigo Luppi de Oliveira que teve problemas na classe T4. Após terminar o sétimo estágio em 28º, o piloto da South Racing perdeu a liderança geral para o lituano Rokas Baciuska e caiu para o sexto lugar. Cristiano Batista, por outro lado, fechou o dia com a segunda colocação, o que foi suficiente para se manter em oitavo no geral. Já Burno Conti, teve um dia melhor que o pai Rodrigo, ao fechar a sétima especial no décimo segundo lugar e permanecer na nona posição na tabela do rally.

Na classe T3, dos protótipos leves (UTVs preparados para o Dakar) o navegador brasileiro Gustavo Gugelmin, parceiro do norte-americano Austin Jones, encerrou a sétima etapa em sexto lugar. Mesmo com o resultado 'ruim' se comparado ao dia anterior, a dupla não saiu do segundo geral estando a 8min29s do líder Guillaume de Mevius. Neste sábado, Enio Bozzano e Pâmela Bozzano foram 27º e 28º, no quadro geral, ocupam 38º e 19º respectivamente.

Como acompanhar na TV

No Brasil, flashes da corrida e reportagens especiais podem ser vistos pela ESPN4, das 22 às 23h (horário sujeito a alteração), com o narrador Thiago Alves e o comentarista Edgard Mello Filho. A repórter Letícia Datena faz boletins diários e in loco, exibidos nos canais Band e Bandsports. Assinantes do Star+ acompanharão imagens comentadas em inglês e espanhol. Outra opção é baixar o app Red Bull TV e assistir a vários conteúdos especiais.

45ª Edição do Rally Dakar

8.549km de percurso total. Especiais somam 4.706km

Veículos e Categorias

Carros: 73

Motos: 125

Quadriciclos: 19

Protótipos Leves: 47

UTVs: 46

Caminhões: 56

Clássicos: 89

Total: 455 veículos

Sainz propõe novo tipo de punição na F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #211 - O que esperar da F1 em 2023? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music