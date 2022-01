Dakar: Marcelo Medeiros chega em 2º nos quadriciclos

Marcelo Medeiros cruzou a linha de chegada da oitava etapa do 44° Dakar na 2ª posição entre os Quadriciclos. O titular da Yamaha Raptor 700, #183, completou os 395 quilômetros do trecho cronometrado do dia em 5h02min56seg, a 48 segundos do vencedor da prova e líder da competição, o francês Alexandre Giraud. Na somatória acumulada, O maranhense, tetracampeão do Sertões, segue na nona posição, com o total de 57h03min37seg.

Nesta segunda, 10, a oitava especial da principal competição off-road do mundo partiu de Al Dawadimi para Wadi Ad-Dawasir. Foi um trecho cronometrado onde os competidores levantaram muita areia no percurso. A 1ª parte, 54% da prova, foi de areia e dunas. A sequência foi de piso mais duro (46%), mas nem por isso menos difícil, passando por desfiladeiros e vales. Uma rota complexa, em que a atenção à navegação foi primordial para completar o percurso.

Medeiros largou na frente, por ter vencido a etapa anterior, e dominou mais de 80% da prova, com Giroud na cola, variando a diferença entre os dois na casa de um minuto. No ponto de controle do km 358, o penúltimo do dia, o francês ultrapassou o maranhense, disparando nove segundos à frente. Marcelo não se deu por abatido e tentou administrar a diferença até a linha final, chegando a 48 segundos do vencedor.

“O quadri se comportou bem hoje, prova disso, é que fiquei a frente boa parte da prova, mas fui ultrapassado pelo francês quase no final. Mas está tudo bem. O clima está melhor, mas a navegação pegou bastante nesta etapa. O resultado foi bom, daqui até a final devo manter meu foco, buscando os melhores resultados para terminar bem, com uma boa classificação e pontuando no ranking da FIM que são meus principais objetivos aqui”, comentou o piloto maranhense.

Nesta terça-feira, a nona especial do Dakar será em forma de laço em torno de Wadi Ad-Dawasir e começará mais tarde do que o normal para manter os retardatários do dia anterior no jogo. A resistência dos competidores e de suas máquinas será um fator decisivo. A presença de montanhas, seguidas de trilhas que serpenteiam pelos cânions, exigirá uma abordagem diferente. Apesar de haver menos areia, esta etapa é considerada difícil, até pela navegação.

O rali ainda passará por Bisha, antes de retornar a Jeddah, onde estará a linha de chegada. O piloto da Tagracing Team e seu Yamaha Raptor 700 vão percorrer, durante estas duas primeiras semanas do ano, a um total de 8.404 quilômetros, dos quais 4.129 km são de especiais cronometradas e o restante divididos entre trechos iniciais e finais de deslocamento.

DAKAR 2022

RESULTADO 8ª ETAPA – QUADRICICLOS FIM

TOP 10 (EXTRA-OFICIAL)

1) #174 Alexandre Giraud (FRA), Yamaha Racing/ Smx Dragon, 5h02min08seg

2) #183 Marcelo Medeiros (BRA), Tagracing Team, 5h02min56seg

3) #173 Pablo Copetti (USA), Del Amo Motorsports/ Yamaha Rally Team, 5h14min34seg

4) #175 Kamil Wisniewski (POL), Orlen Team, 5h19min01seg

5) #192 Francisco Moreno (ARG), Drag’on Rally Team, 5h24min26seg

6) #185 Zdenek Tuma (CZE), Barth Racing Team, 5h47min28seg

7) #188 Vincent Padrona (FRA), Drag’on Rally Team, 5h54min26seg

8) #195 Àlex Feliu (ESP), Àlex Feliu Competición, 7h 15min58seg

9) #186 Carlos Alejandro Verza (ARG), Verza Rally Team, 7h17min29seg

10) #182 Nicolas Robledo Serna (COL), Equipo Colombia 4X4, 7h30min58seg

CLASSIFICAÇÃO GERAL (após 8 etapas) – QUADRICICLOS FIM

TOP 10 (EXTRA-OFICIAL)

1) #174 Alexandre Giraud (FRA), Yamaha Racing/ Smx Dragon, 34h41min02seg

2) #173 Pablo Copetti (USA), Del Amo Motorsports/ Yamaha Rally Team, 35h11min49seg

3) #175 Kamil Wisniewski (POL), Orlen Team, 36h53min13seg

4) #192 Francisco Moreno (ARG), Drag’on Rally Team, 37h16min55seg

5) #185 Zdenek Tuma (CZE), Barth Racing Team, 40h56min28seg

6) #186 Carlos Alejandro Verza (ARG), Verza Rally Team, 47h45min29seg

7) #193 Alexandr Maksimov (RAF), Chyr Mari, 49h22min03seg

8) #195 Àlex Feliu (ESP), Àlex Feliu Competición, 53h12min41seg

9) #183 Marcelo Medeiros, Tagracing Team, 57h03min37seg

10) #188 Vincent Padrona (FRA), Drag’on Rally Team, 66h28min49seg