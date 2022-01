Marcelo Medeiros, piloto da Tagracing Team, encerrou sua participação no 44° Dakar, ficando no sexto lugar nos Quadriciclos FIM. Mesmo vencendo três das 12 etapas do evento, e com penalidades aplicadas por não ter completado a quinta especial, o maranhense finalizou a competição com 72h05min56seg.

Nesta sexta-feira, 14, entre Bisha e Jeddah, o titular da Yamaha Raptor 700, #183, completou os 164 quilômetros do trecho cronometrado em 2h21min55seg, o terceiro mais rápido do dia.

Na última especial, o percurso foi dominado por pisos de terra firme (73% da prova), intercalados por areões (27%), praticamente sem dunas, e quase sem variação altimétrica, com duas longas rotas, quase em linha reta, intercaladas por caminhos sinuosos no meio do mapa. Foi uma etapa para que os competidores puderam aproveitar ao máximo uma pilotagem prazerosa e os belos cenários do caminho que levou à costa do Mar Vermelho. O palco para o pódio final foram os penhascos de Jeddah.

Vencedor da penúltima etapa, Medeiros foi o primeiro a partir entre os quadriciclos. Já sabendo da diferença de mais de 22 horas do líder da competição, o francês Alexandre Giraud (que venceu o Dakar), e tendo aproximadamente 2h20 de diferença para o argentino Carlos Verza, o maranhense optou por desacelerar e fazer uma pilotagem segura e conservadora, cruzando a linha de chegada com seu equipamento inteiro e sem problemas.

“Termino este Dakar com o espírito de dever cumprido. Correr aqui na Arábia Saudita foi uma grande experiência, pois meu maior obstáculo era eu mesmo. Não sou acostumado ao clima frio e nem sou tão bom em transpassar terrenos pedregosos e, em algumas das etapas foi o que mais encontrei.”

“Estes 14 dias de provas foram de aprendizado constante e, com certeza, vou aplicar o que vivi aqui nas próximas competições que eu participar. Estou muito mais confiante no meu desempenho. Prova disso é que ganhei três etapas neste Dakar, todas na segunda metade da competição, por isso me sinto um vitorioso”, afirmou o maranhense.

DAKAR 2022

RESULTADO 12ª ETAPA – QUADRICICLOS FIM

TOP 10 (EXTRA-OFICIAL)

1) #192 Francisco Moreno (ARG), Drag’on Rally Team, 2h14min13seg

2) #175 Kamil Wisniewski (POL), Orlen Team, 2h16min56seg

3) #183 Marcelo Medeiros (BRA), Tagracing Team, 2h21min55seg

4) #185 Zdenek Tuma (CZE), Barth Racing Team, 2h33min37seg

5) #174 Alexandre Giraud (FRA), Yamaha Racing/ Smx Dragon, 2h34min26seg

6) #186 Carlos Alejandro Verza (ARG), Verza Rally Team, 3h07min33seg

7) #182 Nicolas Robledo Serna (COL), Equipo Colombia 4X4, 3h58min13seg

8) #188 Vincent Padrona (FRA), Drag’on Rally Team, 55h15min00seg

9) #195 Àlex Feliu (ESP), Àlex Feliu Competición, 55h15min00seg

10) #173 Pablo Copetti (USA), Del Amo Motorsports/ Yamaha Rally Team, 55h15min00seg

CLASSIFICAÇÃO GERAL (após 12 etapas) – QUADRICICLOS FIM

TOP 10 (EXTRA-OFICIAL)

1) #174 Alexandre Giraud (FRA), Yamaha Racing/ Smx Dragon, 50h00min51seg

2) #192 Francisco Moreno (ARG), Drag’on Rally Team, 52h22min02seg

3) #175 Kamil Wisniewski (POL), Orlen Team, 52h28min16seg

4) #185 Zdenek Tuma (CZE), Barth Racing Team, 58h09min38seg

5) #186 Carlos Alejandro Verza (ARG), Verza Rally Team, 69h44min03seg

6) #183 Marcelo Medeiros, Tagracing Team, 72h05min56seg

7) #182 Nicolas Robledo Serna (COL), Equipo Colombia 4X4, 96h28min28

8) #188 Vincent Padrona (FRA), Drag’on Rally Team, 157h04min32seg

9) #173 Pablo Copetti (USA), Del Amo Motorsports/ Yamaha Rally Team, 180h45min47seg

10) #195 Àlex Feliu (ESP), Àlex Feliu Competición, 187h52min41seg

