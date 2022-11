Carregar reprodutor de áudio

Um dos principais nomes do rally brasileiro, Lucas Moraes fará sua estreia no Dakar competindo pelo time belga Overdrive/Toyota. Campeão do Sertões 2022 na classificação geral, ele disputará o mais famoso desafio do mundo na categoria principal dos carros, a T1+, já como integrante do rol de atletas Red Bull, uma das patrocinadoras mais emblemáticas do esporte a motor mundial. O brasileiro terá como navegador o experiente alemão Timo Gottschalk, que venceu Dakar em 2011.

"Eu sou muito grato à Red Bull e a todos os outros parceiros por essa oportunidade – é um sonho competir no Dakar. Disputar na categoria principal é, para um piloto de rally, como chegar à Fórmula 1. É o único parâmetro de comparação que me vem à mente”, disse.

“Como estreante, tenho muito o que aprender. Não é à toa que o Dakar tem essa aura de desafio gigantesco e até mesmo quem já o venceu antes sabe que é preciso respeitá-lo. Já estou feliz só de estar lá. Mas farei meu melhor em cada momento e aproveitar cada oportunidade”, completou.

Na Red Bull, Lucas se junta a um time de 26 atletas e dois players do Brasil, com nomes como Pedro ‘Scooby’, Letícia Bufoni, Ítalo Ferreira, Lucas Fink, Sandro Dias, Lucas ‘Chumbo’, Cacá Bueno, Felipe Fraga e o streamer Gaules.

Questionado pelo Motorsport.com sobre como se construiu a parceria com a Red Bull para a disputa do Dakar, Moraes respondeu: "Começou quando a gente fez as etapas do Campeonato Mundial de Rally Cross-Country no ano passado... Eu tive a oportunidade de já andar com a Toyota em Portugal e a gente foi muito bem, ficando em terceiro no campeonato na primeira participação. E aí as coisas começaram a se desenrolar um pouco mais".

"Obviamente, meu foco era o Sertões 2022, o maior do mundo e uma edição especial de 30 anos... Mas, antes do Sertões, a gente conseguiu disputar a etapa da Espanha do Mundial, onde também ficamos com o terceiro lugar, ganhando uma das especiais. Então, lá, foi um pouco do estopim e as coisas começaram a 'clarear' para o Dakar com a Red Bull. Depois, no Sertões, com o resultado que tivemos, bicampeonato, estreitamos mais as relações e desenvolvemos a parceria com a Red Bull."

"Estaremos juntos também no Mundial. A ideia é fazer o Campeonato, que começa com o Dakar e depois tem mais três provas, na Argentina, no México e termina no Marrocos. E todo atleta de alta performance sonha em defender a Red Bull, então é uma responsabilidade muito grande!".

Bicampeão

Com a vitória em 2019, Moraes se tornou o mais jovem campeão da história do Rally dos Sertões. O piloto, que atualmente tem 32 anos, repetiu a dose em setembro de 2022, com uma performance arrebatadora ao lado do navegador Kaíque Bentivoglio. Dois meses antes do segundo título do Sertões, Moraes competiu na quarta etapa da Copa do Mundo FIA de Rally Cross-Country, realizada na Espanha.

Naquela prova, disputada na região montanhosa de Aragón, Lucas e Bentivoglio surpreenderam ao conquistar o terceiro lugar entre várias estrelas do rally internacional, superando em alguns momentos até mesmo a favorita dupla Nasser Al-Attiyah/Mathieu Baumel – tetracampeã do Dakar. O duo brasileiro disputou a corrida com um modelo Toyota Overdrive T1+, mesmo carro que Moraes usará na principal prova do rally mundial.

O desempenho em duas corridas importantes da atual temporada foi o cartão de visitas que “apresentou” o brasileiro como potencial piloto para o Dakar. “Após os resultados do Mundial na Espanha e com o bicampeonato no Sertões, as conversas para o Dakar começaram a esquentar”, conta Moraes. “Estou muito feliz por ter essa oportunidade e darei o melhor para representar bem o Brasil", disse o novo atleta da Red Bull.

Novo navegador

A opção pelo alemão Timo Gottschalk como navegador foi uma decisão conjunta entre a Overdrive, Lucas e o próprio Bentivoglio. A equipe preferiu ver seu piloto estreante orientado por alguém que já tivesse disputado o Dakar diversas vezes. O navegador brasileiro, por sua vez, participará de outras provas de deserto ao longo do ano de 2023 para ganhar mais experiência nesse tipo de terreno.

“Eu e o Kaique somos parceiros há dez anos e estaremos juntos em vários outros rallies. Mas como o Dakar requer uma navegação completamente diferente, a Overdrive ponderou que alguém como Timo pode fazer a diferença”, conta Lucas Moraes. “Por exemplo, eu nunca competi em um deserto totalmente formado por areia, com dunas que chegam a 200 metros de altura, como vamos enfrentar na Arábia Saudita. Tenho ainda uma curva de aprendizado pela frente”, concluiu.

A 45ª edição do Rally Dakar terá início no dia 31 de dezembro com um prólogo às margens do Mar Vermelho, terminando em 15 de janeiro na região de Dammam, sempre sem deixar o território da Arábia Saudita.

Ainda não anunciado, o roteiro será 70% inédito e mais longo que o de 2022. Esportivamente, a principal modificação para os pilotos dos carros, como Moraes, é o fato de os trechos especiais terem em média 450km sem deslocamentos neutralizados. Competição pura e sem interrupções.

